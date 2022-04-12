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Hem maraton, hem festival

Üçüncüsü 17 Nisan Pazar günü koşulacak Maraton İzmir çerçevesinde düzenlenecek Sporfest İzmir’de farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sunulurken; koşular, turnuvalar, etkinlikler ve konserlerle tam bir festival havası oluşturulacak. Sporfest İzmir, 14 Nisan’da başlayacak.

İZMİR 12.04.2022, 14:46 12.04.2022, 15:31
Hem maraton, hem festival

Üçüncüsü 17 Nisan Pazar günü koşulacak Maraton İzmir çerçevesinde düzenlenecek Sporfest İzmir’de farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sunulurken; koşular, turnuvalar, etkinlikler ve konserlerle tam bir festival havası oluşturulacak. Sporfest İzmir, 14 Nisan’da başlayacak.

Türkiye’nin en hızlı parkuru olan ve Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Uluslararası Yol Yarışları Sertifikası’na (Road Race Label) layık bulunan Maraton İzmir’in üçüncüsü tam bir festival havasında geçecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesindeki etkinliklerde oldukça renkli görüntüler oluşacak ve tüm katılımcılar eğlenceli saatler geçirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Dünya Atletizm Federasyonu iş birliği ile düzenlediği, kayıtların 12 Nisan’da sona erdiği dev yarış öncesi spor etkinlikleri 14 Nisan Perşembe günü Sporfest İzmir adı altında başlayacak ve dört gün sürecek. Kültürpark’ta kurulacak alanda dileyenler 12 farklı farklı federasyonun alanında farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı bulacak.

Kız çocuklarına futbol eğitiminin de verileceği Sporfest İzmir etkinlikleri çerçevesinde kano, okçuluk, dağcılık, 3x3 streetball, halk dansları ve modern dans, hentbol, sualtı görüntüleme, mini voleybol, yelken ve bisiklet gibi branşlara ait deneyimleme alanları oluşturulacak. Turnuvalar ve gösterilerle renklenecek Sporfest İzmir’de zumba, yoga, capoeira, nefes ve meditasyon, fit dans, bodyfit etkinlikleri, söyleşiler ve konserler de yer alacak.

İlk kez çocuk koşusu düzenlenecek

Spor Fest İzmir etkinliklerinin en önemlilerinden biri ise bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Çocuk Koşusu. 16 Nisan’da Kültürpark içerisinde düzenlenecek koşuda 2008-2012 arası doğumlu 650 çocuk koşu deneyimi yaşarken, birer anı madalyasının da sahibi olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Birleşmiş Milletler’in ’Sürdürülebilir Bir Dünya’ mottosu ve ’Atıksız Maraton’ hedefiyle 17 Nisan Pazar günü koşulacak Maraton İzmir’in artık bir uluslararası marka konumuna geldiğini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir’i spor ve gençlik kenti yapma vizyonundan hareketle projelere devam ettiklerini belirten Odaman, “Maraton İzmir bir yandan World Athletics tarafından Road Race Label’a layık bulunurken, diğer yandan katılımcı sayısı her geçen gen artıyor. Bu yıl beş bine yakın sporcu, Sürdürülebilir bir Dünya için koşacak. Sportfest İzmir çerçevesindeki etkinlikler ise Maraton İzmir ile güzel kentimizde bambaşka bir coşku oluşturacak” dedi.

Start 17 Nisan Pazar günü verilecek

Maraton İzmir’in üçüncüsü 17 Nisan Pazar günü saat 08.00’de Şair Eşref Bulvarı’ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek. 42 kilometrelik Maraton İzmir’de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka’ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi’ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na varacak atletler, Marina İzmir’den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacaklar.

10 kilometrelik koşu da yapılacak

Maraton İzmir çerçevesinde 10 kilometrelik koşu da düzenlenecek. Bu yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 07.20’de verilecek. 10 kilometrelik yarışta atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacaklar.

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