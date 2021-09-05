Helvacı Tarihi Kent Meydanı’nda sona yaklaşılıyor

Aliağa Belediyesinin kentin en eski yerleşim yerlerinden olan Helvacı’da başlattığı ‘Helvacı Tarihi Kent Meydanı Projesi’nde sona yaklaşılıyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın Aliağa’nın tarihini, kültürel mirasını koruma ve geleceğe taşıma vizyonu kapsamında hazırlanan proje, peyzaj çalışmalarının ardından Helvacı sakinlerinin kullanımına sunulacak.

Mahalle tarihine tanıklık eden Helvacı Meydanı, düzenleme çalışmalarıyla doğal ve tarihi dokusu bozulmadan kültürel mirasa atıfla Aliağa’nın ve bölgenin simge meydanlarından biri haline geliyor. Proje içinde yer alan ve çalışmalarında son aşamaya gelinen, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden izler taşıyan saat kulesinde, çalışmalar yüzde 90 oranında tamamlandı. Tarihi motiflerle bezenmiş, 10 metre yüksekliğe sahip 3 çeşmeli saat kulesi şimdiden Helvacı Meydanı’nın simgesi oldu.

Tarihi bina aile sağlığı merkezi olarak hizmet verecek

Çalışmalar kapsamında mahalle tarihine tanıklık eden, anıları yaşatan ve meydan ile bütünleşen eski muhtarlık ve belediye binası mahalleye sağlık hizmeti vermek için restore edildi. Tarihi bina, Helvacı 4 No’lu Aile Sağlığı Merkezi olarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Tarih ve yeşil doku bir araya geliyor

Toplam 3 bin 550 metrekare alana sahip Helvacı Tarihi Kent Meydanı’nda mevcut ağaçlar korunarak meydana ek olarak 580 metrekarelik yeni yeşil alan daha kazandırılıyor. Çeşitli bitki türleri ve ağaçlarla zenginleştiren meydanda 27 araçlık otopark da yer alıyor. Resmi tören alanı olan Atatürk anıtı, meydana daha hakim bir noktada görkemli bir şekilde yerini alacak. Doğal ve tarihi dokusuyla ön plana çıkacak meydan, peyzajının yanı sıra modern oturma ve dinlenme alanlarıyla da Helvacı’ya değer katacak.

“Saat kulesini yüzde 90 oranında bitirdik”

Helvacı Tarihi Kent Meydanı’ndaki çalışmalarında sona gelindiğini belirten Aliağa Belediyesi Proje Şefi ve Peyzaj Mimarı Yasemin Yağmur Zengin, “3 bin 500 metrekarelik alan üzerinde planladığımız Helvacı Tarihi Kent Meydanı’nda oturma alanlarımız tamamlandı. Meydanın simgelerinden olan saat kulesini yüzde 90 oranında bitirdik. Hafta içinde çatı ve saat montajı yapılacak. Önümüzdeki günlerde son rötuşları yaparak ve peyzaj çalışmalarını tamamlayarak meydanı halkımızın kullanımına sunacağız” dedi.