Helvacı Tarihi Kent Meydanı’nda çalışmalar sürüyor

Aliağa Belediyesinin kentin en eski yerleşim yerlerinden olan Helvacı’da başlattığı Tarihi Kent Meydanı projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Aliağa ilçesindeki Helvacı Meydanı, düzenleme çalışmalarıyla doğal ve tarihi dokusu bozulmadan, kültürel mirasa atıfla kentin ve bölgenin simge meydanlarından biri haline geliyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar, mahalle tarihine tanıklık eden, anıları yaşatan ve meydan ile bütünleşen eski muhtarlık ve belediye binası sağlık ocağı olarak kullanılmak üzere restore edildi. Sert zemin kaplamaları ile proje alanını çevreleyen kaldırımlar tamamlanma aşamasına geldi.

Tarihi izler taşıyan saat kulesi

Proje içinde yer alan ve çalışmaları hızla devam eden, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden izler taşıyan saat kulesinde çalışmalar yüzde 50 oranında tamamlandı. Tarihi motiflerle bezenmiş 10 metre yüksekliğe sahip üç çeşmeli saat kulesinin, tamamlandığında Helvacı Meydanı’nın simgelerinden olacağı belirtildi.

Öte yandan toplam 3 bin 550 metrekare alana sahip Helvacı Tarihi Kent Meydanı’nda mevcut ağaçlar korunuyor. 580 metrekarelik yeni yeşil alan daha kazandırılarak, meydan çeşitli bitki türleri ve ağaçlarla zenginleştiriliyor. 27 araçlık otopark alanı için çalışmalar devam ediyor. Resmi tören alanı olarak da kullanılacak olan meydandaki Atatürk Anıtı, meydana daha hakim bir noktada görkemli bir şekilde yerini alacak. Proje tamamlandığında meydan, doğal ve tarihi dokusuyla ön plana çıkacak.

Aliağa Belediyesi Proje Şefi ve Peyzaj Mimarı Yasemin Yağmur Zengin, “Proje alanında sert zemin kaplamaları yüzde 90 oranında tamamlandı. Kaldırım çalışmalarımız bitti. Otopark için sert zemin döşemeleri ile saat kulesi inşası devam ediyor. Peyzaj çalışmalarının ardından meydan, halkımızın kullanımına sunulacak” dedi.