Helvacı, doğalgaza kavuşuyor

Helvacı’da doğalgaz abonelik bağlantı anlaşmaları için başvurular başladı. Helvacı sakinleri bağlantı anlaşmaları için müracaatlarını İzmirGaz’a gitmeden tapu ve kimlik fotokopisi ile Aliağa Belediyesi Helvacı Hizmet Birimine yapabiliyor.

Bağlantı anlaşmaları

İzmir Doğalgaz Genel Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri Personeli Belgin Yavaş, “Doğalgaz başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımızdan tapu, kimlik fotokopisi ve yapı kullanım izin belgesi, yapı kullanım belgesi olmayan yerler için ise emlak vergisi bildirimi talep ediyoruz. Vatandaşlarımız bağlantı anlaşması esnasında bağlantı bedeli olan bin 377 lira 42 kuruşluk ödemelerini banka kartı ya da havale ile yapabiliyor” dedi.

Altyapının kış aylarında tamamlanması hedefleniyor

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın girişimleriyle Aliağa Belediyesi ile İzmir Doğalgaz arasında imzalanan protokol gereği Helvacı’da doğalgaz altyapı çalışmaları başladı. Altyapı çalışmalarının İzmir Doğalgaz firması tarafından 150 günde tamamlanması planlanıyor. Yürütülecek çalışmalar sonucunda Helvacı sakinlerinin kış aylarında doğalgaza kavuşturulması hedefleniyor.