Helvacı Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Aliağa’nın Helvacı Mahallesi’nde, tarihi bina restore edilerek sağlık merkezine dönüştürüldü.

Helvacı’da mahalle tarihine tanıklık eden, anıları yaşatan ve meydan ile bütünleşen eski muhtarlık ve belediye binası mahalleye sağlık hizmeti vermek için Aliağa Belediyesi tarafından restore edildi. Tarihi Helvacı Kent Meydanı projesi kapsamında yer alan 4 Nolu Helvacı Aile Sağlığı Merkezi gerçekleştirilen programla hizmete girdi.

Programa İlçe Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ali Emre Çetinkol, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

“Helvacı Meydanı’mızı tarihi görünüme uygun hale getirdik”

Programda konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Helvacı sağlık ocağımız mahalle merkezimizin biraz dışında kalmaktaydı. Fiziksel koşulları da çok uygun değildi. İlçe sağlık müdürlüğümüzle birlikte koordineli olarak açılışını yaptığımız bina, önceden eski belediye hizmet binamızdı. Binayı restore ettikten sonra kullanım alanlarını büyütüp fiziksel koşullarını uygun hale getirdik. Tarihi bir görünüm kazanan binayı ilçe sağlık müdürlüğümüze, il müdürlüğümüze tahsisini gerçekleştirdik. Bina tarihi bir görünüm kazanınca, Helvacı Meydanımızı da tarihi görünüme uygun hale getirmek istedik. Bu kapsamda meydan düzenlememizi yaptık. Meydan düzenlemesinde Helvacımıza simge olacağını düşündüğümüz bir saat kulesi inşa ettik” dedi.

Helvacı’ya doğalgaz müjdesi

Helvacı’ya doğalgaz müjdesi de veren Başkan Serkan Acar, “İzmir Gazla görüşmelerimizi yaptık. İzmir Gaz projelerini hazırladı. İnşallah en yakın zamanda Helvacımızı doğalgaza kavuşturmak istiyoruz. Aynı zaman sosyal yaşamı zenginleştirmek için Helvacı’ya kapsamlı bir mesire alanı kazandıracağız” dedi.

Projenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Aile sağlık merkezleri, bakanlığımızın son yıllarda önemli hizmetlerinden birisi oldu. Pandeminin son sürecinde, özellikle öz verili çalışmalarından ötürü sağlık çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aliağa’daki hizmetlerin İzmir’e örnek olduğunu belirten MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin “Meydana geldiğimde binayı ve saat kulesini gördüğümde imrendim. Helvacıya çok yakışmış. Böyle hizmetlerin bütün İzmir’e örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Ali Emre Çetinkol ise, “İzmir’de ve tüm Türkiye’de birinci basamak sağlık hizmetleri çok önem verdiğimiz bir konu. Vatandaşımızın en iyi hizmete her noktadan ulaşabilmesini sağlamak istiyoruz. Böyle bir hizmeti bize kazandıran sayın belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Yapılan dua sonrası sağlık merkezini, tarihi meydanı ve saat kulesini gezen heyet daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Helvacı’da mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

Saat kulesi, mahallenin simgesi oldu

Tarihi Helvacı Kent Meydanı Projesi içinde yer alan, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden izler taşıyan saat kulesi çeşmeleriyle meydanda önemli bir işlevi yerine getiriyor. Tarihi motiflerle bezenmiş, 10 metre yüksekliğe sahip 3 çeşmeli saat kulesi şimdiden Helvacı Meydanı’nın simgesi olurken, gece aydınlatmalarıyla da mahalleye ayrı bir hava katıyor.

Tarih ve yeşil doku bir araya geldi

Toplam 3 Bin 550 metrekare alana sahip Helvacı Tarihi Kent Meydanı’nda mevcut ağaçlar korunarak meydana ek olarak 580 metrekarelik yeni yeşil alan daha kazandırdı. Çeşitli bitki türleri ve ağaçlarla zenginleştiren meydanda 27 araçlık otopark bulunuyor. Atatürk Anıtı, meydana hakim bir noktada görkemli bir şekilde yer alıyor. Doğal ve tarihi dokusuyla ön plana çıkacak meydan, peyzajının yanı sıra saat kulesi, çeşmeleri, modern oturma ve dinlenme alanlarıyla da Helvacı’ya şimdiden önemli bir değer katıyor.