Hedeflerini büyük tutan gençler başardı

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Dış Ticaret Programının iki başarılı mezunu, çok çalışarak hedeflerine giden yola ulaşmayı başardı.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı birincisi olarak bu yıl mezun olan Ömer Menekşe, Fulbright Eğitim Komisyonu Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursunu kazanarak ABD’de bir akademik yıl boyunca eğitim almaya hak kazandı. 2016 yılında yine program birincisi olarak mezun olan Kaan Mert ise önce Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans eğitimine devam etti ve mezun oldu, ardından da burs kazanarak yüksek lisansını Hollanda Utrecht Üniversitesinde tamamladı.

Çocukluk hayali gerçek oldu

Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Programına bilinçli bir tercihle birinci olarak giren ve buradan birinci olarak mezun olan Ömer Menekşe, çocuk yaşlarından itibaren de Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) eğitim almayı hayal ettiğini anlattı. Artı bir değer olarak yabancı dil öğrenimine her zaman önem verdiğini, bu nedenle İngilizcenin yanı sıra İspanyolca da öğrendiğini belirten başarılı genç, “Okul kütüphanesinde tanıştığım bir arkadaşım yabancı dilimin iyi derecede olduğunu öğrendikten sonra bana tesadüfen Fulbright bursundan bahsetti. Bunun üzerine araştırmaya başladım ve burs için hocalarımın da büyük desteği ile başvurumu yaptım. Ankara’da yapılan mülakata davet edildim ve şubat ayında bursu kazandığım açıklandı. Böylece çocukluğumdan beri hayalini kurduğum ABD’de eğitim alma sürecimi başlattım. Normal şartlarda ABD’ye temmuz ayında giriş yapacaktım ancak korona virüs salgını nedeniyle gidiş tarihim 2021’in ocak ayında gerçekleşecek” dedi.

"Bol bol kitap okuyun"

Gelecek hedeflerinden bahseden ve Amerika Birleşik Devletleri’nin en saygın burs programı olarak nitelendirilen Fulbright bursunu kazanmayı hedefleyen gençlere önerilerde bulunan Menekşe, “En büyük tavsiyem bol bol kitap okumaları ve sürekli kendilerini geliştirmeleri olacak. Genel not ortalaması da bu süreçte önemli ancak en önemlisi uzak görüşlülük sahibi olabilmek. ABD’deki eğitimin ardından öncelikle bir dış ticaret firmasında çalışıp deneyim edinmek ve ardından kendi dış ticaret firmamı kurmak istiyorum” diye konuştu.

Bisiklet tutkusu Hollanda’da eğitim almaya teşvik etti

Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Programından 2016 yılında program birincisi olarak mezun olan Kaan Mert ise finans alanında kendisini daha da geliştirmek amacıyla eğitimini bir adım öteye taşıdığını anlattı. Aynı zamanda bisiklet tutkunu olan Kaan Mert, dünyaca ünlü bir bisiklet markasının Fransa Bisiklet Turu’nun etap birincilerini tahmin için 2014 yılında düzenlediği #ITSMYTOUR yarışmasını, en yüksek puan ile kazanarak Hollandalı ünlü yarış bisikletçisi Niki Terpstra’nın turda kullandığı bisikletinin sahibi oldu. Kaan Mert, “Lisans eğitiminin ardından, Hollanda Utrecht Üniversitesinde yüksek lisansımı burslu olarak finansal yönetim programında tamamladım. Bisiklet tutkumdan dolayı Hollanda’yı tercih ettim. Hatta yarışmada kazandığım bisikleti yanımda götürdüm ve bisikleti hediye eden Niki Terpstra’a bizzat teşekkür edebildim. Benim en çok istediğim şey, dünya için faydalı bir birey olabilmek. Özellikle günümüzün en büyük sorunlarından biri olan geleneksel enerji üretimi ve tüketimi alanına odaklanmak istiyorum. Bu sorunun çözülmesinde katkım olacak her türlü deneyimi edinmek istiyorum. Ayrıca, yapay zeka konusu da ilgi alanım içinde. İleride finans ile yapay zeka bilgilerimi birleştirmek istiyorum. Benim gibi meslek yüksekokulundan fakülteye geçmek isteyen arkadaşlarıma tek önerim var; kesinlikle hayallerinizden vazgeçmeyin. Hayatta yapmak istediğiniz her şey mümkün, yeter ki istediğiniz şeyin peşini bırakmayın” sözlerine yer verdi.