banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Senin iyiliğin için bu kararı verdik demeyin
Senin iyiliğin için bu kararı verdik demeyin
Dizüstü bilgisayar satışları yüzde 71 arttı
Dizüstü bilgisayar satışları yüzde 71 arttı
Korona aşısının KDV oranı belli oldu
Korona aşısının KDV oranı belli oldu
Putin'den kendine ömür boyu dokunulmazlık armağanı
Putin'den kendine ömür boyu dokunulmazlık armağanı

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün hedefi geri dönüşüm odaklı inovasyon

24 Aralık’ta gerçekleşecek “Sustaineibility Talks” webinar serisinin ikinci bölümünde, hazır giyim üretimi ve ihracatında sürdürülebilirliği, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ve Ekoten Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk değerlendirecek.

İZMİR 23.12.2020, 12:12
6
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün hedefi geri dönüşüm odaklı inovasyon

24 Aralık’ta gerçekleşecek “Sustaineibility Talks” webinar serisinin ikinci bölümünde, hazır giyim üretimi ve ihracatında sürdürülebilirliği, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ve Ekoten Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk değerlendirecek.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin 24 Aralık’ta gerçekleşecek “Sustaineibility Talks” webinar serisinin ikinci bölümünde, hazır giyim üretimi ve ihracatında sürdürülebilirliği, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ve Ekoten Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk değerlendirecek. Ünlütürk, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda tekstilde iyi uygulama örneklerini paylaşacak ve sektördeki gelişmeleri değerlendirecek.

İklim değişikliğinin büyüme ve refaha yönelik ciddi bir tehdit olduğunu söyleyen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Küresel düzeyde ülkelerin iklim krizi diplomasileri devam ediyor. Artık iklim değişikliği politikası, her ülkenin istediği gibi sanayi üretemeyeceği, ekolojik standartlara bağlı yeni bir aşamaya geçiyor. Çevreci politika, artık dünyayı dönüştürmek adına ticareti de içine alan, ülkelerin elindeki önemli bir koz. İlk bölümünü Business Sweden işbirliğinde düzenlediğimiz Sustaineibility Talks webinar serimizde Covid-19 sonrası İsveç moda markalarının sürdürülebilir üreticilerle çalışma stratejilerini irdelemiştik. Özellikle ihracatımızın yüzde 80’nini gerçekleştirdiğimiz AB, 2021’den itibaren somut adımlar atmaya başlayacak. Bu yüzden atık maddelerin değere bindiği bir pazar oluşturmalıyız. Bunun için en baştan başlamalıyız. Ekonomik tasarım, ürünlerin kullanma sürelerini büyük oranda etkiliyor. Geri dönüşüm yüzde 80 buna bağlı” dedi.

“EİB, düşük karbonlu ekonomik büyümenin itici gücü”

Sertbaş, döngüsel ekonominin iyi bir analiz ve planlama gerektiren, beşikten mezara kadar devam eden bir süreç olduğunu ancak böyle geri dönüşüm çarkının döndürülebileceği görüşünde olduklarını ifade ederek, “1 Ocak-20 Aralık döneminde Türkiye geneli konfeksiyon ihracatımız 16,5 milyar dolara ulaştı. Ege Bölgesinden yapılan konfeksiyon ihracatımız ise 1,2 milyar dolar tutarında gerçekleşti. Biz her zaman geleceği tasarlayan, geleceği öngören, yeni bir yol açan ve işleri hızlandıran taraf olduk. Ekonomide katma değer zinciri, inovasyon ile büyütülür ve inovasyon insan hakları, çevreyi gözeten, koşulları iyileştiren gerçekçi atılımlar ile mümkündür. Bu yüzden yıllardır sektörümüzde sürdürülebilirlik bilincinin artması için canhıraş çabaladık. Evrensel bir sözleşme olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesine (UN Global Compact) ilk imza atan bizdik. Sürdürülebilirlik çalışma grubumuzu kurduk. Sürdürülebilirlikle ilgili ur-ge projesi, Moda Devrimi Sergisi gibi birçok organizasyon ve proje düzenledik. Bu sene 15.’sini yaptığımız EİB Moda Tasarım Yarışmamızın temasını da sürdürülebilirlik ekseninde oluşturduk” diye konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11