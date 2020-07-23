HAYTAP İzmir Temsilcisi Önder’den iş insanlarına çağrı
HAYVAN HAKLARI FEDERASYONU (HAYTAP) İZMİR TEMSİLCİSİ ESİN ÖNDER, ÇEŞME'Yİ SEVEN VE ÇEŞME'DE OTURAN İŞ İNSANLARINA VE DURUMU İYİ OLANLARA ÇAĞRIDA BULUNDU
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder, Çeşme’yi seven iş insanlarına çağrıda bulunarak, "Çeşme Bakımevi’nin çok iyi tadilat görmesi en büyük talebim. Niçin onların yaşam alanını cennete çevirmeyelim?" dedi.
Çeşme’deki hayvan barınağını ziyaret eden HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, izlenimlerini sosyal medya sayfasında paylaşarak çağrıda bulundu. Korkup, istenmeyen ve belediyeye şikayet edilerek barınağa aldırılan sokak hayvanlarının da bulunduğu barınaktaki üst bölüme çıktığını belirten Önder, "Bir sene sonra iç bölümden yukarı bölüme çıktık. Hepsi sevgi dolu. Biri bile ne havladı, ne hırladı. ’Sev beni’ diye koşturdular. Onların duyguları var. Sevilmek en büyük istekleri. Lütfen hemen şikayet edip, barınaklara aldırmak için belediyeleri aramayın. Biraz hoşgörü, sevgi ile kulunuz, köleniz olurlar" diye kaydetti.
İş insanlarına çağrıda bulunan Önder, "Çeşme’deki hayvan bakımevinin çok iyi tadilat görmesi en büyük talebim. Çeşme, binlerce zengin ailenin, iş insanının oturduğu cennet ilçe. Niçin canların yaşam alanını cennete çevirmeyelim? Her şeyi belediyeden beklemeyip, yardımcı olalım. Desteklerinizi bekliyoruz" dedi.
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