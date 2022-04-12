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Hayırsever iş adamı ve kardeşinden Buca Kızılay’a anaokulu bağışı

Buca Kızılay, hayırsever iş adamı Utku Bozdoğan ve kardeşi Ekin Genç ile birlikte Buca’ya yepyeni bir anaokulu yapacak. Yeni yapılacak anaokulu ile ilgili protokol İzmir Valiliği’nde imzalandı.

İZMİR 12.04.2022, 13:59 12.04.2022, 14:06
Hayırsever iş adamı ve kardeşinden Buca Kızılay’a anaokulu bağışı

Buca Kızılay, hayırsever iş adamı Utku Bozdoğan ve kardeşi Ekin Genç ile birlikte Buca’ya yepyeni bir anaokulu yapacak. Yeni yapılacak anaokulu ile ilgili protokol İzmir Valiliği’nde imzalandı.

Amerika’da yaşayan iş insanı Ulaş Utku Bozdoğan ve kız kardeşi Ekin Genç, emekli öğretmen olan ve 2015 yılında kaybettikleri anneleri Fazilet Bozdoğan için Buca’da anaokulu yaptırma kararı aldı. Anaokulu protokolünde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Türk Kızılay Buca Şube Başkanı Kamuran Temel, Türk Kızılay Buca Şube Başkan Vekili Cihan Arslan yer aldı.

Anlamlı okul bağışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Buca Şube Başkanı Kamuran Temel, “Kurucu başkanı olduğum Buca şubemizi kurduğumuz günden bugüne değerli iş insanı sayın Utku Ulaş Bozdoğan, taleplerimizi hiçbir zaman geri çevirmedi. Daha öncesinde projelendirdiğimiz 4 köy okuluna kitaplık projesi ile ilgili de ciddi anlamda kendisinden bağış aldık. Köy okullarındaki geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim hayatlarına ciddi katkıda bulunmuştur. Bu projeyi tamamladıktan sonra kendisinin bir hayali olduğunu bizlere bahsetti. Bu hayalinin de emekli öğretmen annesi Fazilet Bozdoğan için bir anaokulu yaptırmak istediğini söyledi. Biz de bu anaokulunun Milli Eğitim’in eğitime yüzde yüz destek kampanyası adı altında Buca ilçemiz sınırlarında yapılması hususunda kendisine talepte bulunduk. Sağ olsun bu talebimizi kırmadı. Bu okulun Buca’da yapılması ile ilgili sonuna kadar destek olduğunu bizlere iletti. Bugün burada Sayın Valimiz, Sayın İl Milli Eğitim Müdürü’müz, Sayın Buca Kaymakamımız, Sayın Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü’müzle beraber böyle bir güzel anı ölümsüzleştirmek adına imza törenine katıldık. Rabbim inşallah bu okuldaki okuyacak öğrencilerimizin Türk Milleti’ne faydalı, bayrağına ve dinine bağlı, yardımsever kişiler olarak yetişmesine bizleri vesile kılar” diyerek duygularını ifade etti.

Bağış hakkında bir açıklama yapan iş insanı Ulaş Utku Bozdoğan, “Eğitimin en önemli aşamasının 0-6 yaş aralığı olduğunun bilinciyle bu mirası bugün yaşatmak adına, canımız annemizin vesilesi ile ihtiyaç sahibi olan yurdumuzun çocukları için kız kardeşim Ekin Genç ile elimizi taşın altına koyma kararı aldık. Aynı zamanda kurucu üyelerinden Kızılay Buca Şubesi’nin başkanı, saygıdeğer abim Sayın Kamuran Temel’in büyük katkıları ile Fazilet Bozdoğan Anaokulunu inşa etmek için girişimlere başladık. Buca’mıza, İzmir’imize ve vatanımıza sevgi dolu küçük yürekler yetiştirmesi için ön ayak olmasını hayal ettiğimiz bu sıcak yuvanın tüm ülkeye umut olmasını diliyoruz. Bu vesile ile yardım imkanı olan herkesi de müthiş bir özveri ve şeffaf hizmet anlayışı ile çalışan Buca Kızılay Şube’mize bekliyoruz” sözlerine yer verdi.

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