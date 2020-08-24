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Havra Sokağı’na tarihi dokunuş

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ DR. BUĞRA GÖKÇE, ÇALIŞMALARIN KISA SÜRE İÇİNDE BAŞLAYACAĞINI BELİRTEREK, “HAVRA SOKAĞI'NI BÜTÜN SORUNLARINI GİDEREREK YAKIN ZAMANDA AYAĞA KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ” DEDİ.

İZMİR 24.08.2020, 18:10
Havra Sokağı’na tarihi dokunuş

İzmir’de, tarihi dokusu ve hareketli yapısıyla kentin en önemli alışveriş mekanlarından Havra Sokağı’na yönelik kapsamlı bir iyileştirme çalışması başlatılıyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını belirterek, “Havra Sokağı’nı bütün sorunlarını gidererek yakın zamanda ayağa kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en hareketli bölgelerinden biri olan tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki Havra Sokağı’nı yeniden ayağa kaldırmaya hazırlanıyor. Bölgenin dinamik yaşantısıyla uyumlu kaliteli bir çevre sunmayı hedefleyen büyükşehir, Havra Sokağı’ndaki alt yapı ve üst yapı sorunlarını belirledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, çalışmalar öncesi tarihi sokakta incelemelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Kemeraltı’nın iyileştirilmesi ve bu büyük kültür hazinesinin ayağa kaldırılması projelerine öncelik verdiğini anımsatan Gökçe, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Sorunlar belirlendi, yakında çalışmalar başlayacak”

Havra Sokağı’nda altyapı ve üst yapıya yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Gökçe, “Bir yandan kuşaklama hattıyla yağmur suyu sorununu kökten çözecek projenin imalatları sürüyor. Diğer taraftan 2. Beyler Sokağı’nda üst yapıya ilişkin alt yapıyla beraber bir yenileme ve sokak sağlıklaştırma çalışması başladı. Önemli bir kısmı atlatıldı. Bir taraftan da Kemeraltı’nın en canlı, en hareketli fakat en sorunlu bölgesi Havra Sokağı kısmına kapsamlı müdahale planlıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Havra Sokağı’nda sosyolojik inceleme de dahil birçok konu hakkında detaylı araştırma yaptıklarını söyleyen Buğra Gökçe, bölgedeki sorunların tek tek tespit edildiğini vurguladı. Esnafla birebir görüşmeler yapıldığını ifade eden Gökçe, şunları söyledi:

“Havra Sokağı, Kemeraltı Çarşısı’ndaki sorunlara benzer sorunların kümelendiği bir bölge; ama diğer taraftan balıkçıların, şarküterilerin de bulunduğu bir sokak olmasından dolayı, hem yağmur suyu hem de kanal ve atıkların temizlenmesi, onların tıkadığı atıklardan kaynaklı bir altyapı sorunu var. Üst örtüden dolayı gölge problemi var. Tabela ve çevre kirliliği sorunları var. Teşhir ürünlerinin nasıl pazarlanacağı, teşhir edileceği, modern teşhir unsurlarının kullanımına yönelik sorun var. Bütün bunlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi etütleri tamamladı. Altyapıya ilişkin son kararları da yerinde yaptığımız incelemenin ardından verdik.”

“Uzun soluklu bir çalışma”

Yakın zamanda belediye ekiplerinin önce altyapıyı yenilemek üzere Havra Sokağı’na gireceklerini açıklayan Buğra Gökçe, “Arkasından tente, aydınlatma ve cephelere ilişkin çalışmalar başlayacak. Havra Sokağı’nı bütün sorunlarını çözerek bu yıl içerisinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Böylece diğer taraftan yürüyen kapsamlı çalışmalar için de bir model oluşacak. Ama oldukça uzun soluklu bir çalışma” diye konuştu.

Kazı çalışmalarını inceledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, daha sonra Kadifekale’deki Tiyatro Kazı Alanı’nda süren çalışmaları inceledi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy’dan bilgi alan Gökçe, büyükşehirin bölgedeki kazı çalışmalarına ekip ve araç desteği verdiğini ifade ederek, “Kazı desteğimiz katlanarak artacak” dedi. Gökçe, Başkan Tunç Soyer’in önümüzdeki günlerde Basmane bölgesine ilişkin önemli bir sürprizi açıklayacağını da dile getirdi.

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