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Havacılık sektöründe gençlere kariyer önerileri

Bir şirketin Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi Genel Müdürü, TTGV ve TEİ Yönetim Kurulları Üyesi Dr. Aybike Molbay, Yaşar Üniversitesinin düzenlediği Güncel Bilim ve Sanat Söyleşileri kapsamında, havacılıkta sürdürülebilirlik teknolojileri ile ilgili bilgi verdi, gençlere kariyer önerilerinde bulundu. Söyleşiye, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer de katıldı.

İZMİR 01.12.2021, 11:05
Havacılık sektöründe gençlere kariyer önerileri

Bir şirketin Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi Genel Müdürü, TTGV ve TEİ Yönetim Kurulları Üyesi Dr. Aybike Molbay, Yaşar Üniversitesinin düzenlediği Güncel Bilim ve Sanat Söyleşileri kapsamında, havacılıkta sürdürülebilirlik teknolojileri ile ilgili bilgi verdi, gençlere kariyer önerilerinde bulundu. Söyleşiye, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer de katıldı.

Yaşar Üniversitesi, 2021-2022 Akademik Yılı Güncel Bilim ve Sanat Söyleşileri kapsamında, "Havacılıkta Sürdürülebilirlik Teknolojileri ve Gelişen Kariyer İmkanları" adlı çevrim içi söyleşi General Electric Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Dr. Aybike Molbay’ın katılımıyla düzenlendi.

Havacılık sektöründe gelişen kariyer imkanları konusunda bilgi veren Dr. Molbay, "Teknolojide ihtiyaçlar ve problemler, her şey çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla ’Ben artık öğrendim’ dediğinizde geriye düşüyorsunuz. Sürekli öğrenmek ve kendimizi geliştirmek çok önemli. Kapsayıcılık ve çeşitlilik konusu da çok önemli. Hızı değişen yepyeni problemleri çözebilmek için ekipler gerekli ve o ekipler arasında çeşitlilik olması gerekiyor. Farklı cinsiyet ve etnik kökenden, farklı kültürlerden, farklı karakterlerden gelen insanlar. Bunların hepsi bir araya geldiğinde güzel bir tartışma ortamı sağlayabiliyoruz. Bunu sağlamak için de kapsayıcı olmak gerekiyor" dedi.

"Kadınlara eşit fırsatlar sağlanmalı"

Şirket olarak işe alımlarda kadın adayların olmasına önem verdiklerini aktaran Molbay, "Aday havuzunun dengeli olması lazım. Oradan başlamalıyız. Eşit fırsat sağlanmalı. Kadınların daha farklı esneklik ihtiyaçları olabiliyor, çocuktan sonra saatleri farklı düzenlemek gerekiyor. Bu tip esneklikler vermek çok önemli. Doğum izninden dönüldüğünde yakın durmak, kariyerlerinde geri düşmemeleri ve düşmüş gibi hissetmemeleri son derece önemli. Doğru şekilde desteklenerek adapte olmaları sağlanmalı. Farkında olmadığımız ön yargılara çok dikkat etmek lazım. Organizasyonlarda kadınlar bir şeyleri organize etmek konusunda daha başarılı olabiliyorlar. Bir bakıyorsunuz operasyonel konularda daha kalabalık bir kadın popülasyonu buluyorsunuz. Değerlendirdiğiniz adayların gerçek yetenek ve ilgilerine göre karar vermek gerekiyor. Kadınlar işe girerken, ’Evli mi, değil mi? Çocuk düşünür mü?’ gibi soruların akıldan dahi geçmemesi lazım. Terfi zamanı birini seçerken, adaylardan birinin doğum inine az kalmış olmasının aday seçiminde uzaktan yakından alakası olmamalı" şeklinde konuştu.

Beyin göçünün Türkiye için üzücü olduğunu ve herkesin önemsemesi gerektiğini anlatan Molbay, firmada bu konuda yapılan çalışmalardan bahsederek, "Mühendislerimize ilgilerini çeken güzel işler getirmeye çalışıyoruz. Kendilerini geliştirecekleri ve sürekli öğrenmeye devam edecekleri işlere yönlendiriyoruz. Hak ettikleri maddi olanakları alabilmeleri çok önemli. Herkesin kendini iş yerinde rahat hissedebilmesi çok önemli. Kültür olarak açık, bürokrasisi çok düşük, herkesin fikirlerini belirtebildiği bir ortam yaratmaya çalışıyoruz" dedi.

Dünyanın geleceği için en önemli konulardan biri olan havacılık endüstrisine firma olarak sağladıkları katkılardan bahseden Dr. Molbay, "Havacılığın neden olduğu karbondioksit emisyonunun azaltılması için çalışmalar yapılıyor. 2020’den itibaren bu salınımın artmaması hedefi koyuldu. 2050 yılına kadar emisyonlarda yüzde 50 düşüş hedefliyoruz. RISE Programı (Sürdürülebilir Motorlar İçin Devrimci İnovasyonlar) kapsamında çalışılan teknolojilerde de yakıt verimliliği konusunda yüzde 20 iyileştirme hedefleniyor. Bundan sonraki jenerasyon SFM motorunun temelini oluşturacak. SAF dediğimiz sürdürülebilir havacılık yakıtları olan hidrojenle uyumlu olma hedefleri var. Hibrit elektrik teknolojisi, yakıtla çalışan türbinle elektrikle çalışan motorların entegre edilmesiyle oluşuyor. Karbon emisyonlarını azaltma hedefinde çok önemli yer tutan bir teknoloji. Yüzde 100 sürdürülebilir havacılık yakıtları üzerine tüm dünyada çalışmalar devam ediyor. Havacılık otoritelerinin bunları onaylaması gerekiyor. Gelecekteki SFM motorları da bu yakıtlarla uyumlu olacak" diye konuştu.

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