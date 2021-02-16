banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı
Özel İletişim Vergisine zam...
Özel İletişim Vergisine zam...
EFT yapacaklar dikkat!
EFT yapacaklar dikkat!

Hastasını ameliyat etmek için Amerika’ya gitti

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Evren Sandal, doğuştan beyin damarlarında gelişim bozukluğu olan hastası Mehtap Keleş’i hayatta tutabilmek için Amerika’ya giderek 2 ay eğitim aldı.

İZMİR 16.02.2021, 14:19
1
Hastasını ameliyat etmek için Amerika’ya gitti

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Evren Sandal, doğuştan beyin damarlarında gelişim bozukluğu olan hastası Mehtap Keleş’i hayatta tutabilmek için Amerika’ya giderek 2 ay eğitim aldı.

İzmir’de yaşayan Mehtap Keleş (42), yaklaşık bir buçuk sene önce beyin kanaması geçirdikten sonra, Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Evren Sandal tarafından kendisine ‘Moyamoya’ (Beyin damarlarında gelişim bozukluğu) teşhisi konuldu. Op. Dr. Sandal, hayatta kalabilmesi için mutlaka ameliyat edilmesi gereken Keleş’i tedavi edebilmek için ABD’deki Winconsin Üniversitesi’ne gidip, yaklaşık 2 ay ameliyat tekniği konusunda eğitim aldı. Geri döndüğünde vakit kaybeden Keleş’i ameliyat eden Sandal, hastasının durumunun çok iyi olduğunu ve iyileşme sürecinin sorunsuz devam ettiğini söyledi.

İzmir’de yaşayan tekstil atölyesi işçisi Mehtap Keleş, yaklaşık 1 buçuk sene önce beyin kanaması geçirdi. Ameliyat edilen Mehtap Keleş, yaklaşık 24 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Sonrasında yapılan tetkiklerde Medicana International İzmir Hastanesi’nde görevli Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Evren Sandal, Keleş’e ‘Moyamoya’ tanısı koydu. Hastasıyla konuşup ameliyat edilmesi gerektiğini anlatan Sandal, bu sırada hiç vakit kaybetmeden ABD’deki Winconsin Üniversitesi’ne giderek burada ameliyatın teknikleri konusunda eğitim aldı. Çeşitli ameliyathane ve laboratuvar gözlem ve araştırmaları sonrasında Türkiye’ye dönen Sandal, yaklaşık 3 ay önce, beyinde kanlanması bozuk olan dokunun saçlı derinin damarlarıyla tekrardan kanlandırılması ameliyatını yaptı.

Önce hayata tutunduruldu

Moyamoya hastalığının dünya üzerinde daha çok Uzakdoğu toplumlarında görüldüğünü, doğumsal olarak beyin damarlarının gelişiminde bozukluklara sebep olan bir rahatsızlık olduğunu dile getiren Sandal, “Sebebi tam olarak bilinememekle birlikte bazı genetik rahatsızlıkların buna sebep olduğuna dair bulgular mevcut. Damar gelişememesine bağlı olarak beyin kanlanmasındaki bozukluklara bağlı çok ciddi semptomlar ortaya çıkıyor ya da beyin kanlanmasını devam ettirmek için anormal damarlar gelişiyor. Bunlar hastalarda yaşam konforunu yıkan, ciddi problemler ortaya çıkarabiliyor. Mehtap hanıma yapılan tetkiklerde kanamaya sebep olan beyinde bir damar yumağı ve moyamoya dediğimiz damarın gelişememesi durumunun ikisinin aynı anda olduğunu tespit ettik. Başlı başına zor bir hastalık olan moyamoyanın bir de damar yumağı ile birlikte olduğunu görünce çok zorlu bir tedavi sürecine girdik. Öncelikle kanamış olan bölge temizlenerek, hastanın hayata tutunması sağlandı. Bu süreçte ikinci bir kanama geçirdi ve uzun süre yoğun bakımda yattı. Kanamaya bağlı olarak hayatı tehdit eden durum ortadan kaldırıldıktan sonra hasta damar yumağının çıkarılması için bir ay sonra ameliyata alındı. Navigasyon eşliğinde beynin ortasında, su odacıklarındaki damar yumağı çıkarıldı. Çok zorlu, tehlikeleri olan bir ameliyattı ancak yumağı çıkarmayı başardık” dedi.

Moyamoya tedavisi için ABD’ye gitti

Bu ameliyatın ardından sıranın moyamoyaya bağlı kanlanma bozukluğunun tedavisine geldiğini belirten Sandal, “Bunun için ABD’ye gittim, Winsconsin Üniversitesi bünyesinde bir süre eğitim aldım, laboratuvar ve ameliyathanede gözlemlerde ve araştırmalarda bulundum. Döndüğümde ameliyat planını yaptık, yapabileceğimize güvendik. Sorunsuz bir şekilde, beyinde kanlanması bozuk olan dokunun saçlı derinin damarlarıyla tekrardan kanlandırılması ameliyatını yaptık. Şu anda Mehtap Hanım iyileşme döneminde, sorunsuz gidiyoruz” dedi.

"Ameliyattan 4 gün sonra yürüyerek hastaneden çıktım’

İlk başlarda kendisinin hiçbir rahatsızlığım olmadığını, sadece bundan bir buçuk sene önce boyun fıtığı şüphesinden ötürü bir MR çekildiğini aktaran Mehtap Keleş, “O gün hastane bayılmışım. Beyin kanaması geçiriyor diyerek beni birkaç hastane gezdirdiler, 24 gün kadar yoğun bakımda yattım. Hiç kimse benim rahatsızlığımın moyamoya olduğunu anlamadı. Sonra Evren hocama ulaştık. Sağ olsun benim hastalığıma teşhisi koydu ve tedavi yöntemini öğrenebilmek için ABD’ye gitti. Evren hocam geldikten sonra ameliyat hakkında konuştuk, bana tehlikelerinden söz etti. Bana damar nakli olunacağını, kolumdan veya bacağımdan alınacağını söyledi, felç olma risklerini anlattı, konuşmamda bozukluklar olabileceğini söyledi ancak çok şükür ki bunların hiçbiri olmadı. Hatta ameliyattan sonra 7 gün içinde hastaneden çıkabileceğimi söylemişti ama ben 4 günde yürüyerek çıktım” dedi.

"İlk defa bir doktora çok güvendim"

Çok iyi bir eşe ve aileye sahip oluğunu söyleyen Keleş, “Ailemin desteğini anlatmakla bitiremem. Normalde çok panik yapan birisiyim, ben 8 defa kadın hastalıklarından ameliyat oldum ve bu yüzden doktorlara güvenimi kaybetmiştim. İlk defa bir doktora bu şekilde güvendim ve güvenim de boşa çıkmadı. Şu anki halimi gören arkadaşlarım çok şaşırıyor, sanki hiç ameliyat olmamışsın gibi diyorlar. Bundan önce birkaç hastaneye gittim bana teşhis koyamadılar. Hala daha birçok doktorun moyamoya hastalığından haberi olmadığına şahit oldum. Geçenlerde Urla’da bir hastaneye, ilaç yazdırmak için gittim. Moyamoya hastası olduğumu söyledim, ‘O nasıl bir hastalıkmış’ dediler. Çok şükür ki artık bu sorunları aştığımı hissediyorum” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16