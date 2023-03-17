Hamur yapan eller istihdama katılacak

Kadınların ekonomik hayata katılmaları için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Buca Belediyesi, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ile hayata geçireceği proje çerçevesinde, kadın kursiyerlerinin el emeği ürünlerini kooperatif çatısı altında satışa sunacak, bu sayede kadınlar ev ekonomilerine katkıda bulunacak.

Buca Belediyesi, Cemal Yetkiner Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi kursiyerlerini İzmir Kadın Kuruluşları Birliği üyesi iş kadınları ile bir araya getirdi. Etkinlikte, kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı. İzmirli iş kadınlarına evlerinde hazırladıkları yiyeceklerin sunumunu yapan kursiyerler, katılımcılardan tam not aldı.

Kooperatif kurulacak

Buca Belediyesi ile ortaklaşa bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirten İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Gülsen Özkan, bir kooperatif kurularak kursiyerlerin ürünlerinin bu kooperatif çatısı altında satışa sunulacağını, böylece kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olacaklarını söyledi.

Kursiyer Ummuhan Ersoy, “Burada belediyemizin bizlere sunduğu çok güzel imkânlar var. Ev hanımı olduğumuz için elimizin yatkın olduğu şeyler var. Hamur işleri gibi Ben kendim Egeliyim; bizim kuru üzümümüz var, tarhanamız, pekmezimiz var. Kooperatif çatısı altında ben de bu ürünlerimi satmak isterim. Bu durum yalnızca ekonomik olarak bize katkı sağlamayacak. Özgüvenimiz gelişecek, sosyalleşeceğiz, yeni insanlar tanıyacağız” dedi.