banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
A-101'de İphone 13 satılacak!
A-101'de İphone 13 satılacak!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!

Halk Taşıt ile İzmirlilere 122 milyon TL’lik katkı

İzmir’de Halk Taşıt Uygulaması çerçevesinde, belirli saatlerde tüm toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 indirimli hizmet veriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın hayata geçirildiği Nisan 2019’dan bu yana vatandaşların cebinde kalması sağlanan toplam tutarın 122 milyon TL’yi bulduğunu bildirdi.

İZMİR 12.04.2022, 12:13
Halk Taşıt ile İzmirlilere 122 milyon TL’lik katkı

İzmir’de Halk Taşıt Uygulaması çerçevesinde, belirli saatlerde tüm toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 indirimli hizmet veriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın hayata geçirildiği Nisan 2019’dan bu yana vatandaşların cebinde kalması sağlanan toplam tutarın 122 milyon TL’yi bulduğunu bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 29 Nisan 2019’da başlattığı Halk Taşıt Uygulaması, vatandaşların toplu ulaşım bütçesine önemli katkı sağladı. Büyükşehir, her gün 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında geçerli olan ve tüm tarifelerde yüzde 50 indirim sağlayan uygulama sayesinde, bugüne kadar İzmirlilerin cebinde kalması sağlanan toplam tutarın yaklaşık 122 milyon TL olduğunu aktardı.

Tam binişte aylık 258 TL tasarruf

Uygulama ile tam tarifede biniş yapan bir her yolcunun aylık 258 TL tasarruf etmesi sağlanıyor. Öğrenciler ise Halk Taşıt saatlerinde yaptıkları binişlerde aylık 66 TL tasarruf ediyor.

Hafta içi binişlerin yüzde 11’i

Halen tüm toplu ulaşım araçlarına iş günlerinde haftalık ortalama 8 milyon 750 bin biniş yapılıyor. Bunun yaklaşık yüzde 11’i halk taşıt saatlerinde gerçekleşiyor. Sadece 28 Mart-1 Nisan 2022 günlerinde (5 gün) Halk Taşıt Uygulamasından yararlanan yolcu sayısı yaklaşık 969 bin oldu.

Soyer: "Türkiye’ye örnek oldu"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal belediyecilik ilkeleri ışığında toplumun her kesimine, her alanda destekler verdiklerini vurguladı. Yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlayan Halk Taşıt Uygulamasının Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çeken Başkan Soyer, “Bu hizmetimiz, hemşehrilerimizin bütçelerine ciddi katkı sağladı, Türkiye’ye de örnek oldu. Başka kentlerimiz de bu modeli hayata geçirmeye başladı” dedi.

Biniş başına 7 TL destek

Başkan Soyer, sözlerini şöyle tamamladı:

“İğneden ipliğe gelen yüksek zamlar, bizim hizmetlerimize de yansıyor. Sadece son bir yılda motorine gelen zamların toplam oranı yüzde 230’u buldu. Buna rağmen 2021 yılında toplu ulaşım hizmetlerine bir kuruş dahi zam yapmadık; ancak bu yük, ne yazık ki taşınabilir noktayı geçti. Toplu ulaşım hizmetlerini devam ettirebilmek için yılbaşından bu yana iki kez zam yapmak durumunda kaldık. Bizim zam oranlarımız yüzde 36 ve yüzde 38 olarak gerçekleşti. Bu artışlara rağmen halen Büyükşehir Belediyesi olarak biniş başına ortalama 7 TL destek sağlıyoruz."

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Nisan 2022
İmsak 04:53
Güneş 06:23
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:47
Yatsı 21:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
12°
parçalı bulutlu