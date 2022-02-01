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Halikarnas Balıkçısı’nın manevi oğlu Çiğli’de anılacak

Çiğli Belediyesi, Halikarnas Balıkçısı’nın manevi oğlu, sanat insanı Şadan Gökovalı’yı vefatının 1. yıl dönümünde düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle anacak.

İZMİR 01.02.2022, 18:46
Halikarnas Balıkçısı’nın manevi oğlu Çiğli’de anılacak

Çiğli Belediyesi, Halikarnas Balıkçısı’nın manevi oğlu, sanat insanı Şadan Gökovalı’yı vefatının 1. yıl dönümünde düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle anacak.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize edeceği Şadan Gökovalı anma etkinliği, 4 Şubat Cuma günü saat 18.00’de Fakir Baykurt Etkinlik Salonunda gerçekleştirilecek. Etkinliğe CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Şadan Gökovalı’nın eşi Tülay Gökovalı ve kızı Ekin Gökovalı Kolat, İzmir Gazeteciler Cemiyeti önceki dönem başkanlarından Misket Dikmen, şair Ünal Ersözlü ile yazarlar Okan Yüksel, Osman Akbaşak, ve Veysel Gültaş katılım gösterecek. Yunus Bekir Yurdakul’un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte Köksal Coşkun ve Makbule Kaya’nın müzik dinletisinin ardından Murat Günay’ın yönetmenliğini yaptığı belgesel gösterimi yapılacak. Etkinliğe konuşmacı olarak katılacak olan yazar Veysel Gültaş sevilen kitaplarını okurları için imzalayacak.

Şadan Gökovalı kimdir?

1939 yılında Muğla’nın Gökova beldesinde doğan Şadan Gökovalı, İzmir yerel basınında uzun yıllar çalıştıktan sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi oğlu olarak bilinen Gökovalı, Halikarnas Balıkçısı’nın ölümünden sonra yayımlayan tüm kitaplarına önsöz yazan, Balıkçı’nın manevi mirasını yaşatan kişi olarak biliniyor. Çoğu Türkiye’nin turistik yerleri hakkında olmak üzere yirmiden fazla kitabı çeşitli dillerde yayımlandı. Gökovalı ayrıca turizm alanında Türkiye’de kültür turlarının başlatıcıları arasında yer alıyor.

“Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz”

Anma etkinliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak kent yaşamını modernize etmek ve doğamızı korumak adına verdiğimiz mücadeleyi kültürel mirasımıza sahip çıkmak için de sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, geçmişte toplumumuzun düşünce dünyasına katkı sağlamış değerlerimizi unutturmamak ve gelecek nesillere taşımak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz değerli sanat insanı Ege bilgesi Şadan Gökovalı Hocamız anısına güzel bir anma gecesi düzenleyeceğiz. Sanata ve edebiyata gönül vermiş tüm hemşehrilerimizi bu etkinliğimize bekliyoruz” dedi.

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