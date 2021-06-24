Hak-İş / Hizmet-İş İzmir Şubesinde afet farkındalık eğitimi

Hak-İş / Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanlığı bünyesinde görevli temsilcilere, afet farkındalık eğitimi verildi. Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Türkiye’de doğal afetlerin çokça yaşandığı belirterek, “Bu tür olaylarda bilinçli hareket etmek hayati risklerin en aza indirgenmesi için önemlidir” dedi.

Hak-İş Konfederasyonu ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, konfederasyon üyelerine yönelik afet öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gereken önlemler ve yapılacak uygulamalara yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda Hak-İş / Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanlığında, AFAD İl Müdürlüğü uzmanları tarafından temsilcilerin katılımıyla bir eğitim programı gerçekleştirildi. Programda Eğitmen Bekir Çakmak tarafından; deprem, sel, yangın vb. durumlarda can kaybını önlemek, toplumu panik ortamından uzaklaştıracak hususlara geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.

“Bilinçli hareket etmek hayati risklerin en aza indirgenmesi için önemlidir”

Konu ile ilgili Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Şube Başkanı Gültekin Şimşek, "İçişleri Bakanlığımız ile konfederasyonumuz arasında imzalanan protokolü bizler çok önemsiyoruz. Ülkemiz doğal afetlerin çokça yaşandığı, büyük yıkımlarla yüz yüze her kalmaya müsait bir konumdadır. Bu tür olaylarda bilinçli hareket etmek hayati risklerin en aza indirgenmesi için önemlidir. Bizler de yerel düzeyde farkındalığı artırmak, çalışanlarımızın daha bilinçli bir şekilde bu tür durumlarda hareket etmesini sağlamak için şubemizde bu eğitimin verilmesini sağladık. Daha geniş kitlelere ulaşmak adına bu tür toplantıların iş yeri düzeyinde yapılmasını planlıyoruz. Hatta bu konuda düşüncemizi bir adım daha ileri taşıyarak geçtiğimiz günlerde imzasını attığımız Bergama Belediyesi Bakırçay şirketi toplu iş sözleşmesine yıl içerisinde düzenli olarak bu toplantıların tertip edilmesini sağlamış olduk. Temennimiz bu olayların hiç yaşanmamasıdır. Ancak yaşandığı takdirde de toplumumuzun bilinçli bir şekilde hareket etmesini sağlayacak bir altyapının oluşmasıdır. Bugün şubemizde misafir ettiğimiz, Temsilcilerimize bu önemli bilgileri veren AFAD Uzmanına teşekkür ediyorum" dedi.