Gümrükçü’den Makedonya kökenli yurttaşlara vatandaşlık hakkı tanınması için çağrı ve davet

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kuzey Makedonya ziyareti çerçevesinde görüştüğü Makedonyalı bakanları, Türkiye’de yaşayan Makedonya kökenli yurttaşlara vatandaşlık hakkı tanınması için Çiğli’ye davet etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesinin Kuzey Makedonya’daki kardeş belediyesi Çaşka Belediyesi ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak projeler geliştirilmesi amacıyla, ziyaretleri çerçevesinde üst düzey yetkililerle de bir takım görüşmeler yaptı. Başkan Gümrükçü, Makedonyalı yetkilileri Türkiye’de yaşayan Makedonya kökenli yurttaşlara vatandaşlık hakkı tanınması için Türkiye’ye davet etti. Başkan Gümrükçü’nün davetini olumlu karşılayan Kuzey Makedonya bakan heyetinin, önümüzdeki hafta Çiğli’ye gelerek bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

Başkan Gümrükçü: “İlişkilerimiz güçlenmeli”

Kuzey Makedonya ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, “Makedonya ve Türk halkı arasında eskilere dayanan bir ilişki var. Çiğli Belediyesi olarak, bu ilişkinin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı ve girişimlerimizi sürdürüyoruz. Kuzey Makedonya ziyareti çerçevesinde, kardeş belediyemiz olan Çaşka Belediyesi’nin değerli başkanıyla iş birliği içerisinde hayata geçireceğimiz projelerle ilgili görüştük. Kuzey Makedonya’da kısa süre öne vatandaşlık kanunuyla ilgili bir değişiklik yapıldı. Çiğlimizde ve ülkemizde yaşayan Makedonya kökenli vatandaşlarımızın da bu değişiklikler hakkında bilgi sahibi olması için bakanları Çiğlimize davet ettik. Kendilerini Çiğlimizde ağırlamaktan onur duyacağız” ifadelerini kullandı.