Göztepe’nin serisi son buldu

Göztepe, dün akşam Gürsel Aksel’de oynanan Bodrumspor müsabakasını 1-0 kaybederek, 2 maçlık galibiyet serisini sonlandırmış oldu.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Göztepe, bu sezon inişli-çıkışlı bir performans gösteriyor. İzmir temsilcisi, 15. haftada evinde oynadığı Manisa FK maçını 1-0, ertesi haftada da Çaykur Rizespor müsabakasını 2-0 kazanmıştı. İki maçlık galibiyet serisini Bodrumspor karşısında da sürdürmek isteyen Göztepe’nin planları, Muğla temsilcisine karşı tutmadı ve sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Göz-Göz, bu sonuçla devre arasına 24 puanla 11. sırada girmiş oldu.