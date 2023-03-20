Göztepe’nin bilardo takımı Türkiye ikincisi oldu

Ankara’da 16-19 Mart tarihleri arasında gerçekleşen 3 Bant Bilardo 1. Lig Play-Off müsabakalarında Göztepe Türkiye ikincisi oldu ve Türkiye’yi temmuz ayında Portekiz’de düzenlenecek olan Şampiyon Kulüpler Avrupa Kupası’nda temsil etmeye hak kazandı.

İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe, bilardo branşında Türkiye derecesi elde etti. Tarık Yavuz, Sarp Kaya, Emin Gayret ve Uğur Kaya’dan oluşan İzmir temsilcisi, Ankara’da 16-19 Mart tarihlerinde düzenlenen 3 Bant Bilardo 1. Lig Play-Off müsabakalarında Türkiye ikincisi oldu. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızlılar, Portekiz’de düzenlenecek olan Şampiyon Kulüpler Avrupa Kupası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.