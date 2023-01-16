Göztepe Voleybol, 78 gün sonra kaybetti

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi’nde 78 gün sonra kayıp yaşadı. Böylece sarı-kırmızılıların 10 maçlık galibiyet serisi de bitmiş oldu.

TVF Kadınlar 1. Ligi’nde yer alan Göztepe Voleybol, ligdeki ilk mağlubiyetini 3. haftadaki Muratpaşa müsabakasında yaşamıştı Göz-Göz, o maçtan sonra toparlanıp 10 maçlık bir galibiyet serisi yaptı. Sar-kırmızılı takım, bu kez de Muratpaşa ile dün rövanş maçına çıktı. İzmir temsilcisi yine müsabakayı kaybetti ve galibiyet serisi sona ermiş oldu. Göztepe Voleybol, yenilgiye rağmen 35 puanla liderliğini sürdürüyor.