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Göztepe - Tuzlaspor maçının hakemi Cihan Aydın
Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak Göztepe-Tuzlaspor karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek.
İZMİR 12.10.2022, 14:07
Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak Göztepe-Tuzlaspor karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek.
Spor Toto 1. Lig’in 9. hafta maçında Göztepe, Tuzlaspor’u konuk edecek. 16 Ekim Pazar günü saat 16.00’da başlayacak karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde mücadelenin hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre; karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hasan Kaçar olacak.