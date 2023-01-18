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Göztepe, İzzet Furkan Malak’ın sözleşmesini uzattı
Göztepe, kendi akademisinden yetişen 2005 doğumlu orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak’ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
İZMİR 18.01.2023, 11:21
Göztepe, kendi akademisinden yetişen 2005 doğumlu orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak’ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de, bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Sarı-kırmızlı ekip, kendi akademilerinden yetişen 2005 doğumlu İzzet Furkan Malak’ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon Göztepe formasıyla ligde oynanan Sakaryaspor müsabakasına sonradan dahil olurken, Türkiye Kupası’nda da iki maça çıktı ve Başakşehir’e karşı gol atmayı başardı.