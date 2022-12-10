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Göztepe Hentbol, Zeytinburnu Irmak SK maçının hazırlıklarını tamamladı
Göztepe Hentbol, Erkekler Hentbol 1. Ligi’nin 9. haftasında Zeytinburnu Irmak SK’ya konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlaladı.
İZMİR 10.12.2022, 12:16
Göztepe Hentbol, Erkekler Hentbol 1. Ligi’nin 9. haftasında Zeytinburnu Irmak SK’ya konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlaladı.
Hentbol 1. Ligi’nin 9. haftasında Zeytinburnu Irmak SK’ya konuk olacak Göztepe Hentbol, Serdar Yereli Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği antrenmanda ilk hızlı hücum çalışması, ikinci bölümde ise taktiksel oyun ile günü tamamladı. Zorlu mücadele yarın saat 15.00’de Müzahir Sille Spor Kompleksi’nde oynanacak.