Göztepe Hentbol Takımı’nın hedefi 3’te 3 yapmak

Ligde son iki maçını kazanan Göztepe Hentbol, yarın oynanacak 16. hafta müsabakasında İstanbul Üni. SBSK’yı mağlup ederek 3’te 3 yapmak istiyor.

Hentbol Erkekler 1. Ligi’nde alt sıralardan kurtulmak isteyen Göztepe, yarın İstanbul Üni. SBSK’yı konuk edecek. Zorlu müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Göztepe Voleybol, ligde oynadığı son iki maçında Antalya Gazi G.S.K ve Sakarya B.B.S.K’yı mağlup ederek galibiyet serisi başlattı. İzmir temsilcisi, bu hafta da İstanbul Üni. SBSK’yı yenerek 3’te 3 yapmak istiyor. Karşılaşma öncesinde Göztepe Voleybol, ligde aldığı 3 galibiyetle son sıranın bir üst basamağı olan 8. sırada yer alırken, İstanbul Üni. SBSK ise 8 galibiyetle puan tablosunda 4. basamakta bulunuyor.

Öte yandan Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu’nda oynanan ilk maçı 37-27’lik skorla İstanbul ekibi kazandı.