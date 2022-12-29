Göztepe Hentbol, devre arası çalışmalarını sürdürüyor

Göztepe Hentbol Takımı, devre arasına girilen Erkekler Hentbol 1. Ligi’nde ikinci yarının hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Erkekler Hentbol 1. Lig ekiplerinden Göztepe Hentbol, devre arasına girilen ligde ikinci yarı için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ilk bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışması, ikinci bölümde ise şut ve 7’ye 7 oyun çalışması yaptı.