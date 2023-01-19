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Göztepe, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Erzurumspor FK’ya konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
İZMİR 19.01.2023, 09:33
Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Erzurumspor FK’ya konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 1’e 1 top çalma çalışması yapan sarı-kırmızılı takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.