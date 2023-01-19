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Göztepe, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Erzurumspor FK’ya konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İZMİR 19.01.2023, 09:33
Göztepe, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Erzurumspor FK’ya konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 1’e 1 top çalma çalışması yapan sarı-kırmızılı takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.

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