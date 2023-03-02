Göztepe, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 24. hafta mücadelesinde Boluspor ile Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılar, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yaptı ve günü dar alanda oyunla tamamladı.