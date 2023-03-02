Göztepe - Boluspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Göztepe ile Boluspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Göztepe’nin, Boluspor’u konuk edeceği mücadeleyi Ankara bölgesinden Gürcan Hasova yönetecek. Hasova’nın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Muratcan Ilgaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Feridun Daldaş olacak.