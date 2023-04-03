Göz-Göz’ün play-off hesapları tutuyor

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’deki son 9 maçında sadece bir kere kaybederek, toplayabileceği 27 puanın 20’sini topladı ve play-off hattı ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon inişli-çıkışlı bir performans göstererek sezonun genelinde orta sıralarda yer aldı. Sarı-kırmızılılar, son zamanlarda performansını yükselterek orta sıralardan üst sıralara yaklaşmaya başladı. İzmir temsilcisi, ligdeki son 9 maçında Erzurumspor FK, Bandırmaspor, Altınordu, Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor (hükmen), Denizlispor karşılaşmalarını kazanırken, Boluspor ve Pendikspor karşılaşmalarında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Göztepe, bu süreçte sadece Gençlerbirliği’ne kaybetti.

İzmir temsilcisi, bu sonuçların ardından son 9 maçında toplayabileceği 27 puanın 20’sini topladı ve play-off hattı ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Sarı-kırmızılılar, kalan maçlarında da istediği sonuçları alarak sezonu ilk 7 sırada bitirmenin planlarını yapıyor.

Öte yandan Göztepe, 7 Nisan Cumartesi günü lider Samsunspor’u konuk edecek.