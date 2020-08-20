Göz doktorundan havuz ve deniz uyarısı
DENİZ VE HAVUZ SUYUNUN GÖZ SAĞLIĞI AÇISINDAN BİR TAKIM RİSKLER BARINDIRDIĞINI AÇIKLAYAN GÖZ HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. SAFİYE YILMAZ, “DENİZ SUYU SANILDIĞININ AKSİNE GÖZE FAYDALI DEĞİLDİR. GÖZÜ KURUTABİLİR, ENFEKSİYON KAPMANIZA NEDEN OLABİLİR” DEDİ.
Deniz ve havuz suyunun göz sağlığı açısından bir takım riskler barındırdığını açıklayan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, “Deniz suyu sanıldığının aksine göze faydalı değildir. Gözü kurutabilir, enfeksiyon kapmanıza neden olabilir” dedi.
Yaz aylarında denize ve havuza girenlerin sayısının artmasıyla, deniz ve havuz suyunun insan sağlığı üzerine etkileri de gündeme gelmeye başladı. Özel Ata Sağlık Hastanesinde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, denize ve havuza girecek kişilere uyarılarda bulundu. Dr. Yılmaz, “Deniz suyu sanılanın aksine göze faydalı değildir. Deniz suyu gözde kızarıklık, yanma ve batmaya neden olabilir. Deniz suyu gözü kurutabilir ve enfeksiyon kapmanıza yol açabilir. Bu yüzden deniz suyu altında gözünüzü açmayın. Deniz gözlüğü kullanın” dedi.
Havuzda hijyeni sağlamak için kullanılan maddelerin göze zararlı olabileceğine dikkat çeken Dr. Yılmaz, havuzun suyundan geçen bulaşıcı göz hastalıklarının bulunduğunu, bu yüzden havuzun içinde gözlerin açılmasına önermediklerini ifade etti. Dr. Yılmaz, “Havuz suyu gözde batma, kızarıklık ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu yüzden havuzda daldığımızda gözünüzü açmamaya gayret gösterin. Havuz suyundan bulaşıcı göz hastalıkları geçebilir. Bu enfeksiyon gözde çapaklanma ve sulanma gibi belirtiler gösterebilir. Gözlük yerine lens kullanıyorsanız denizde ve havuzda kullanmayın. Kontak lensle suya girmek, gözün iltihaplanma ihtimalini artırır. Göz doktorunuzun önerdiği güneş gözlüklerinden kullanın. Göz enfeksiyonlarına ve sudaki gözü tahriş eden maddelere karşı, deniz gözlüğü ya da maske kullanın” diye konuştu.
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