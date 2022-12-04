Görme ve işitme engelli öğrenciler ilkyardımı öğrendi

İzmir’de, Dünya Engelliler Günü çerçevesinde görme ve işitme engelli öğrencilere yönelik İlkyardım farkındalık eğitimi düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde İzmir’de bulunan Bornova Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu ve Tülay Aktaş İşitme Engelliler İlk ve Orta Okulları öğrenci ve velilerine yönelik İlkyardım farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitime; İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Düdün, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) Koordinatörü Mehmet Demirok, Okul Sağlığı Koordinatörü İsmail Bingöl, İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürü Hülya Demirhan, İlkyardım Eğitim Merkezi eğitmenleri Özlem Polat, Ayşen Dayı ve Kevser Akbulut ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İSGB katıldı.

Eğitimde konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün, özel gereksinimli öğrencilerin çok değerli olduğunu ve her bireyin birer engelli adayı olduğunu söyleyerek, ilkyardımın önemini vurguladı.

İlkyardım eğitiminin, engelli öğrencilere verilen en anlamlı eğitimlerden biri olduğunu ifade eden Bornova Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu Müdürü Rasim Eren de “Öğrencilerimin eğitime aktif olarak katılması, bu eğitimin çok gerekli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Eğitim sonunda büyük bir eğitim boşluğu dolduruldu” dedi.

Bornova Tülay Aktaş İşitme Engelliler İlk ve Orta Okulları Müdürü Mürsel Varan ise ilkyardım farkındalık eğitiminin uygulamalı olması ve görsellerle desteklenmesinin öğrencilerin ilgisini çektiğini ifade ederken, İlkyardım Eğitim Merkezi Eğitmeni Kevser Akbulut, “Özel gereksinimi olan öğrencilerimizin özgüven gelişimi, acil bir durumda ne yapmaları gerektiğinin bilinmesi açısından ilkyardım eğitimleri çok önemlidir” diye konuştu.