Gördes hattı bağlantısı planlanan süreden 12 saat önce bitti

İzmir’in merkez ilçelerinin su ihtiyacının bir kısmının Gördes Barajı’ndan karşılanması amacıyla inşa edilen ana iletim hattının 36 saat sürmesi planlanan bağlantı çalışması, 12 saat erken tamamlandı.

Şehrin bir bölümünün yeni devreye alınacak Kavaklıdere Arıtma Tesisi ile beslenmesi ve olası arıza durumlarında kentin diğer bölgelerine de su aktarımı yapabilmek için döşenen ana iletim hattının inşasını tamamlayan İZSU, yeni hattın bağlantısını da planlanan süreden önce bitirmeyi başardı. Bornova da iki ayrı noktada aynı anda yürütülen alternatif su iletim hattı bağlantı çalışmaları, ekiplerin aralıksız çalışması sonucu öngörülenden 12 saat erken bitirildi. 36 saat sürmesi planlanan ve Bornova’nın bir bölümünü etkileyen kesinti de 24 saatte sonlandırıldı.