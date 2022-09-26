Gökçealan, Osmancık üzümü ile şenlendi

Turizm kenti Selçuk’un Gökçealan köyünde düzenlenen Şerefine Salkım Hanım Osmancık Üzüm Şenliği, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen üzüm hasadı ile başladı.

Selçuk Belediye Bandosu’nun korteji ile renklenen şenliğe CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Önceki Dönem İzmir Milletvekili Musa Çam, İlçe Kaymakamı Ekrem İnci, Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Müzisyen Murat Evgin, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve zeybek gösterileri büyük alkış topladı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yaptığı konuşmada, üretimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Yıllardan beri tarım politikalarının yanlış gitmesi nedeniyle gıda egemenliğini savunuyoruz, üretimi destekliyoruz, üreticinin yanında olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Bu kadar yanlış politikalar üzerine halen daha o toprağa bağlı olan, halen daha üretim yapmak için çaba sarf eden, halen daha bizler için çalışan ve toprağına bağlı olan köylülere kocaman alkış istiyorum. Gökçealan için Osmancık üzümü çok değerlidir. Gökçealan bu üzümleri üretirken ciddi olarak emek sarf etmektedir. Biz üreticilerimizin nasıl emek sarf ettiğini bildiğimiz için Osmancık Üzüm Şenliği adının kullanılmasına rağmen bu köylü halkı bize şeref verdiği için o yüzden şenliğin adını ’Şerefine Salkım Hanım’ koyduk. Çünkü toprağa değer verenlerin ne kadar çok olduğunu biliyoruz. Biz şeref duyuyoruz bu köylünün bizimle olmasından, biz şeref duyuyoruz bu köylünün üretiminden. Biz şeref duyuyoruz bu köydeki Atatürkçülerden. Hepiniz onur verdiniz, şeref verdiniz. Üretiminiz bol, bereketiniz sonsuz olsun. Şenliğimiz hepimize hayırlı olsun”

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım Türkiye’nin zengin bir tarım potansiyeli olduğuna dikkat çekerek; “Türkiye tarımdan zenginlik üretebilecek çok büyük bir potansiyele sahip bir ülke. Türkiye tarımdan zenginlik yaratarak birçok problemini çözebilecek. Ben Sayın Başkanımıza bu şenlik için çok teşekkür ediyorum. Gökçealan üzüm üretimi açısından önemli merkezlerden bir tanesi ve Osmancık gibi kendi tarihinden gelen bir üzümü var. Burada üretici bütün verdiği emeği bu şenlikle kutluyor. Osmancık üzümü ile ilgili coğrafi işaret alınma sürecinin sonuca ulaşması ve bu üzümün korunması çok önemli. Bu konuda da belediyenin çalışmalarının desteklenmesi ve bir an önce sürenin sonuçlanmasını diliyorum” dedi.

CHP önceki dönem İzmir milletvekili Musa Çam, “Yıllardır bu köye üzüm şenliği için gelmekten büyük bir sevinç duyuyorum. Çiftçimizin, köylümüzün yüzünün güleceği günlerin bir an önce gelmesini diliyorum” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Türkiye’nin kurtuluşunun tarımda olduğunu belirterek, “Tarıma yönelik Selçuk Belediye Başkanımızın son yıllarda yaptığı çalışmalara tanıklık edince burada olmak istedik. Burada muhteşem üzümleriniz var. Bunların markalaşması, katma değer elde edilmesi mutlak surette sağlanmalı. Çocuklarımıza tarımı sevdirmeliyiz. Bu anlamda belediye başkanlarımızın ciddi çabalarını görüyoruz. Bunu geliştirelim. El birliği ile aydınlık yarınlara yürüyelim” idafelerini kullandı.

Sarıbal: "Osmancık üzümü bu ülkenin en kıymetli ürünü"

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise şöyle konuştu: “Gökçealan’da üretilen Osmancık üzümü çekirdekli, lezzeti mükemmel, susuz da üretilebilen bir çeşit. Bugün Osmancık üzümü için düzenlenen bir şenlik için buradayız. Osmancık üzümü bu ülkenin en kıymetli ürünü. Bu ürün yağmur yağsa da yağmasa da yetişir. O yüzden biz de diyoruz ki; Osmancık üzümü yerel bir çeşit. Osmancık üzümü coğrafi işaret almalı. Bunun için biz elimizden geleni yapacağız. Belediye başkanımız elinden geleni yapıyor. Biz de hepimiz bu coğrafi işaret için elimizden geleni yapacağız. Ben Filiz Başkan’ı kutluyorum. Bir kadın duyarlılığı ile Selçuk’ta tarımsal kalkınmayı başarmak için her şeyi yapıyor. Bugün de çiftçisinin yanında her türlü desteği vermeye çalışıyor. Bu şenlik ile üzümün sesini duyuruyor. Üreticiye üretmeleri için destek veriyor. Bugün de bağbozumu şenliği ile gerçekten Filiz Başkan bir kez daha Efes Selçuk’tan umut olmaya, çiftçiyi desteklemeye ve üretimi sürdürülebilir olması için elinden geleni yapmaya devam ediyor."

İlçe Kaymakamı Ekrem İnci, şenliği düzenleyen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e, belediye çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Nice güzel günlerde birlik, beraberlik içinde festivaller, şenlikler yapılmasını dilediğini ifade etti.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından katılımcılar Akustik Gitarlı Kız İrem ve ekibinin konseri ile eğlendi.

En güzel üzümler seçildi

Şerefine Salkım Hanım Osmancık Üzüm Şenliği’nde düzenlenen yarışmada Gökçealan’ın en güzel üzümü ve en güzel Osmancık üzümü de seçildi. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda “En Güzel Üzüm Yarışması’nda” Gökçealanlı üzüm üreticilerinden İbrahim Son üçüncü, Yüksel Bozdoğan ikinci ve Merve Son birincilik ödülü almaya hak kazandı. En Güzel Osmancık Üzüm Yarışması’nda ise Serkan Özoğuz üçüncü, Durmuş Gezgin ikinci ve Gülseren Ovalıoğlu da birincilik ödülü almaya hak kazandılar. Şerefine Salkım Hanım Osmancık Üzüm Şenliği Efes Kent Orkestrası Konseri ile devam etti. Konser sonunda Başkan Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk’un sesi olan orkestraya bir teşekkür plaketi verdi.