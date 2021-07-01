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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Çeşme’de göreve başladı

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinin uzman doktor eksiklikleri tamamlanmaya devam ederken, son olarak Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yelda Çeviker Saka, hastanede poliklinik hizmeti vermeye başladı.

İZMİR 01.07.2021, 16:15
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Çeşme’de göreve başladı

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinin uzman doktor eksiklikleri tamamlanmaya devam ederken, son olarak Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yelda Çeviker Saka, hastanede poliklinik hizmeti vermeye başladı.

Başhekimliğini Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Orhan Güngör’ün yaptığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde uzman doktor eksiklikleri tamamlanmaya devam ediyor. Son beş yıldır özel bir hastanede görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yelda Çeviker Saka, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde poliklinik hizmeti vermeye başladı. Vatandaşların, herhangi bir sağlık probleminde randevu alabileceği belirtildi.
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