Girlen Balıkçı Barınağı projesinde imzalar atıldı, yer teslimi yapıldı

İzmir Seferihisarlı balıkçıların uzun süredir heyecanla beklediği Girlen Balıkçı Barınağı projesi için, ihaleyi kazanan şirket ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü arasında sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldı. Konu ile ilgili bilgiler veren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Teos Marina’nın genişlemesine karşı çıkan Sığacıklı balıkçılara ait teknelerin barınma ihtiyacını karşılayacak proje için, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde, mevcut balıkçı barınağının kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle mağduriyet yaşayan Sığacıklı balıkçıların barınak sorunu son buluyor.

Balıkçıların talepleri üzerine girişimlerde bulunan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın’ın görüşmeleri sonrasında, yatırım planına alınan ve 12 Ekim’de proje ihalesine çıkan Girlen Balıkçı Barınağı projesinde imzalar atıldı.

"Balıkçı barınağı projesinde süreç artık sona geldi, imzalar atıldı, yer teslimi yapıldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü ve ihaleyi kazanan şirket arasında sözleşmenin imzalanmasının ardından, yer teslimi de yapıldı.

Konu ile ilgili bilgilendirme yapan Başkan Ahmet Aydın, “Sığacık’ta ekmeğini denizden çıkaran balıkçılarımızın mağduriyetini gidermek onlara sağlıklı ve yeni bir balıkçı barınağı sunmak önceliklerimizden biriydi. Balıkçılarımızın bir barınak ihtiyacı varken Teos Marina’nın genişleme talebine haklı bir tepkileri vardı. AK Parti İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya ile gerçekleştirdiğimiz ziyarette balıkçılarımızla birlikte itirazlarını bir de vekilimize dile getirmişlerdi. Vekilimiz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu konudaki destekleri sayesinde bu sorun da ortadan kalktı böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Balıkçı barınağı projesinde de süreç artık sona geldi, imzalar atıldı, yer teslimi yapıldı. Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra yapımına başlanacak” diye konuştu.

Çalışmaları titizlikle yürütülen 100 tekne kapasiteli Girlen Balıkçı Barınağı için yetkili şirketin ve bakanlığın çalışmaları sürerken, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, sürecin en başından beri Sığacıklı balıkçıların sorunlarını en hızlı ve en sağlıklı şekilde çözme motivasyonu ile hareket ettiklerini dile getirdi.

“Alargada balıkçı teknesi kalmayacak”

Başkan Ahmet Aydın, “Mevcut durumda balıkçılarımız mecburen alargada bekliyor. Sığacıklı balıkçılarımız ve tur teknesi esnafımızla istişare halinde Girlen Balıkçı Barınağı projesini takip etmeye devam ediyoruz. İhtiyacı karşılama noktasında yetersiz kalan barınağa ek bir barınak ihtiyacı olduğu 2020 yılında gerçekleşen tsunami felaketinde ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Pek çok tekne bu afette zarar gördü. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık ve sonuçta proje yatırım planına alıp hızla ilerlemeye başladı. İhalesi tamamlanan projenin şimdi yer teslimi de yapıldı bundan sonra balıkçılarımız çok daha rahat şartlarda barınak ihtiyacını karşılayacak. Sığacık’da alargada balıkçı teknesi kalmayacak” diye konuştu.

Teos Marina’nın genişleme planı iptal

Öte yandan Sığacık’ta bulunan Teos Marina’nın genişletilmesi planlanmış, buna hem bölge halkı hem de siyasiler karşı çıkmıştı.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü ile görüşmeler yapıp, marinanın genişlemesinin bölge halkı ve bölgedeki balıkçılar için olumsuz sonuçlar doğuracağını anlattı.

Yapılan değerlendirmeler ışığında sevindiren haberi Seferihisarlılar ile paylaşan Başkan Aydın, “Bizim çalışmalarımızda önceliğimiz her zaman hemşehrilerimizin mutlulukla ve huzurla yaşayacakları bir Seferihisar. Bakanlığımızın ilgili birimleriyle yaptığımız görüşmelerde kendileri de bizi desteklediler ve Teos Marina’nın genişleme projesini reddettiler. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar biz Seferihisarlılara zarar verecek her şeyin karşısındayız” ifadelerini kullandı.