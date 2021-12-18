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’Girişimcilik Merkezi İzmir’de ilk ödüller sahiplerini buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TÜSİAD iş birliğiyle kurduğu “Girişimcilik Merkezi İzmir”in tarımsal girişimcilik programında kazananlar belli oldu. Birincilik ödülünü “Biopols” ekibi aldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Kendi kendimizi besleyen bir ülke olmak istiyorsak sadece tarım diyeceğiz” dedi.

İZMİR 18.12.2021, 15:45
’Girişimcilik Merkezi İzmir’de ilk ödüller sahiplerini buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TÜSİAD iş birliğiyle kurduğu “Girişimcilik Merkezi İzmir”in tarımsal girişimcilik programında kazananlar belli oldu. Birincilik ödülünü “Biopols” ekibi aldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Kendi kendimizi besleyen bir ülke olmak istiyorsak sadece tarım diyeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle kurduğu “Girişimcilik Merkezi İzmir”de tarımsal girişimcilik programını tamamlayan genç girişimciler Demo Day etkinliğinde ödüllerini aldı. Ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Burada gördüğümüz tüm fikirler bizi biraz daha tarıma yaklaştıracak. Daha da teşvik edecek. Tarımın bilimle buluşması gerek. Bugün dünyada her şey tarım üzerinden dönüyor. Biliyoruz ki tarımı kontrol ederseniz o ülkeyi kontrol edersiniz. Kendi kendimizi besleyen bir ülke olmak istiyorsak sadece tarım diyeceğiz” dedi.

“Bilimi tarımsal üretime aktarmalıyız”

Türkiye’nin bugünlerde yaşadığı en büyük sorunun tarım ve gıda olduğunu ifade eden CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise “Gençlerin burada yaptığı çalışmalar çok kıymetli. Bir santimetre toprağımızın, bir damla suyumuzun kıymetini bilerek bilimi, teknolojiyi ve çağı yakalayarak tarıma, üretime aktarmalıyız” şeklinde konuştu.

Büyük ödül Biopols’a

Umut Aydemir, Sena Tarım ve Gökçe Tidim’in olduğu “Biopols” ekibi birincilik ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun elinden aldı. Oğulcan Esmer, Prof. Dr. Ramazan Cengiz Akdeniz, Atabey Sarıtosun, Hilal Akçi, Ergün Dülger’in bulunduğu “Atlas Biochar” ekibi ise ikinciliği kazanarak ödülünü CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’dan aldı. Üçüncülük ödülü ise Önay Akpınar, Özcan Erdener, İbrahim İnne, Alper Karakaş, Aslıhan Şengül’den oluşan “Green Box Farms” ekibine gitti. Üçüncü ekibe ödülünü İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü verdi. Birinci ekip 20 bin, ikinci 15 bin, üçüncü ise 10 bin liranın sahibi oldu.

Hangi iş fikirleri sunuldu

Birinci olan “Biopols” ekibi, et üretici ve tüketicilerinin gıda güvenliği ve raf ömrü kaygılarını azaltan, antibakteriyel ve antioksidan özellikli yeni nesil bir gıda saklama teknolojisi önerdi. Ürün sayesinde gıdalarda üreyen bakterilerin aktivitelerinin azaltılması ve besinlerin bozulmadan daha uzun süre saklanması hedefleniyor.

İkinci olan “Atlas Biochar” ekibi, bitkisel artıklardan elde ettiği toprak düzenleyicisi ürünleriyle yaş meyve ve sebzeye değer katacak bir iş fikri geliştirdi. Biyoçar üretmeye dayanan projeyle, toprakların su tutma kapasitesi, organik madde içeriği ve benzeri özelliklerinin artması ve biyolojik canlılığın sağlanması hedefleniyor.

Üçüncü olan “Green Box Farms” ekibi, hasattan sonra taze bitkiyi 15 dakika gibi kısa bir sürede insanlara ulaştırmaya ilişkin bir girişimcilik önerisi sundu. Projeyle, yeşil yapraklı bitki talebini çok hızlı bir şekilde karşılamak, bunu yaparken su tüketimini yüzde 90 düşürmek ve tamamen kapalı alanlarda üretim yaparak pestisit kullanımını önlemek hedefleniyor.

Süreç nasıl ilerledi

Girişimcilik Merkezi İzmir, İzmir’in stratejik öncelikleri dikkate alınarak her yıl belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların girişimci bakış açısıyla karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüten bir kuluçka merkezidir. Her yıl farklı temalarda girişimci adaylarını kabul etmeyi hedefleyen Merkez, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda ilk yılın temasını “tarımsal girişimcilik” olarak belirledi. Haziran ayından beri yürütülen bu programla İzmir’de gıda arzı, tarımsal üretim, pazarlama ve kırsal kalkınma alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin yenilikçi çözümler geliştirilmesi hedeflendi.

Yaşar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin destekleriyle hayata geçirilen Tarımsal Girişimcilik Programı kapsamında 69 girişimciden oluşan 27 ekibe toplamda 52 saatlik temel girişimcilik eğitimi verildi. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan 14 ekip (54 girişimci) ise bir sonraki aşamaya geçerek, 47 saatlik tarım ve gıda girişimciliği eğitimi almaya ve projelerini program mentorlarının desteği ile geliştirmeye hak kazandı.

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