Girişimcilere "teknolojik" destek

İzmir iş dünyasının, kenti teknoloji üssü haline getirmek amacıyla hayata geçirdiği İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinde, iki önemli hizmet için düğmeye basıldı. Bu hafta itibariyle faaliyete geçen “İzQ İçerik Stüdyosu” ve “İzQ 3d Printer Atölyesi” ile girişimciler, diledikleri dekor/arkaplan ile video içeriği üretebilecek, podcast kayıtları yapabilecek, 3 boyutlu yazıcı ile prototip geliştirebilecek.

İzmir’in Uluslararası inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşümü vizyonu doğrultusunda ortaya çıkan İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi; İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) paydaşlığında kuruldu.

4 ayda büyük başarı

İzmir Ticaret Odasının Pasaport’ta yer alan eski hizmet binalarında konumlanan merkez, fiziki olarak geçtiğimiz mart ayında faaliyete başladı. Henüz 4 ay olmasına rağmen İzQ İnovasyon Merkezi, büyük ölçekli inovasyon ve Ar-Ge yapan firmalardan yoğun talep görerek yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Startupların yoğun olarak yer aldığı İzQ Girişimcilik Merkezinin doluluk oranı ise şimdiden yüzde 75 seviyesine yükseldi.

Merkezlerde bugüne kadar, girişimcilere ve firmalara yönelik ofis, toplantı alanları, ortak çalışma alanları gibi fiziki mekanların yanı sıra; girişimcilik ve inovasyon ekosistemine yönelik ilham verici sohbet ve başarı hikayeleri etkinlikleri, eğitim, içerikler, danışmanlık, ulusal ve uluslararası düzeyde network desteği gibi çeşitli hizmetler sunuldu. İzQ, mart ayından bu yana; İdil Türkmenoğlu, İbrahim Akman, Ayşegül İldeniz, Nevzat Aydın ve Sezen Sungur Saral gibi çok önemli ismi ağırladı.

İzQ’dan bir önemli adım da teknoloji alanında geldi. Merkez, girişimcilere fikirlerini tanıtma imkanı oluşturmak için girişimcilik merkezi içerisinde iki tane içerik stüdyosu kurdu. Firmalara diledikleri dekor/arkaplan ile video içerik üretme imkanı sunan stüdyoda, ürün ve hizmetlerin tanıtımı için videolar çekilecek, podcast kayıtları yapılabilecek. Ürün ve hizmetler için profesyonel çekim altyapısına sahip içerik stüdyosu aracılığıyla tanıtım videoları hazırlanabilecek.

İnovasyon merkezi içerisinde kurulan İzQ 3d Printer Atölyesinde ise 3 boyutlu yazıcı baskı ile prototip geliştirme hizmeti sunulacak. Atölyede girişim fikirleri, ürün ve hizmetler denenecek, geliştirilecek. Donanımlar için prototipler oluşturulacak, hizmetler/yazılımlar için uygulama alanları oluşturulacak ve farklı kullanıcılar tarafından denenmesine imkân tanınacak.