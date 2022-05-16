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Gençlik çalışanlarına dijital destek

Yaşar Üniversitesinin Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık projesi DiGi Youth çerçevesinde gerçekleşen "Dijital Dünyada Gençlik Çalışmaları: Yenilikler, Zorluklar ve Fırsatlar" etkinliği, İzmir’deki gençlik derneklerinin ve gençlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinlikte, dijital dönüşümün ve gençlik çalışmaları üzerindeki etkileri, dijital gençlik çalışmalarında kullanılabilecek araç ve yaklaşımlar ele alındı.

İZMİR 16.05.2022, 10:24
Gençlik çalışanlarına dijital destek

Yaşar Üniversitesinin Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık projesi DiGi Youth çerçevesinde gerçekleşen "Dijital Dünyada Gençlik Çalışmaları: Yenilikler, Zorluklar ve Fırsatlar" etkinliği, İzmir’deki gençlik derneklerinin ve gençlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinlikte, dijital dönüşümün ve gençlik çalışmaları üzerindeki etkileri, dijital gençlik çalışmalarında kullanılabilecek araç ve yaklaşımlar ele alındı.

"Dijital Dünyada Gençlik Çalışmaları: Yenilikler, Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı etkinlik, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesinde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile gerçekleştirilen etkinliğe; Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Gönüllü Hizmetleri Derneği (GHD), Pi Gençlik Derneği ve Genç İzmir’den temsilciler ile gençler katıldı.

Açılışta konuşan Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, dijital çağda gençlik çalışanlarına katkı sağlayacak proje çerçevesinde hazırlanan kılavuzlar ve simülasyon oyunu hakkında bilgi verip "Sosyal girişimciliği, sosyal sorumluluğu, bu alanlarda değer oluşturmayı çok önemsiyoruz. O değerlerle ilgili yatırımları yapmak çok önemli. Sadece parasal ya da finansal anlamda değil sosyal anlamda da değer üretmek önemli. Projeler ve ortaya çıkan sonuçları rafta kalmasın, yaşasın istiyoruz. Kısa süre içinde projemizin sonuçlarını paylaşıp geri dönüşlerle son halini vereceğiz. Herkesin erişimine açık olarak sunduğumuz kılavuzlar ve simülasyon oyunu ile sürdürülebilir olmasını arzu ediyoruz" diyerek çok sayıda projede İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklık yaptıklarını, projenin daha fazla kişiye ulaşmasına katkıda bulunan belediyeye teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürü Burcu Kağıtçı Önenç de, "Gençlerle birlikte proje üretmeyi çok seviyoruz ve önemsiyoruz. Bu alanda önemli adımlar atıyoruz. Gençlik vizyonumuz ön planda. Pandemide dijital dünyanın önemini bir kez daha gördük ve bu dünyadan faydalandık. Bu dönemde gençlere internet vb. birçok hizmet sunduk, online dersler, kurslar, seminerler gerçekleştirdik. Genç İzmir veri tabanı üzerinden online kurslar gerçekleştirdik. Bu etkinliği düzenlediğimiz Yaşar Üniversitesi ile geçmişte İzmir’de İyilik Var’da birlikte çalıştık, arkası geldi ve birçok ortak projeye imza atmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Ücretsiz erişim

Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Özarslan, dijital dönüşüm ve gençlik çalışmalarına yansımalarını ele alan sunumunu gençler ve gençlik çalışanları ile paylaştı. DiGi Youth Projesinin ana çıktıları DiGi Youth Ortak Çalışma Alanı (digi-youth.com), Dijital Gençlik Çalışmaları Kılavuzu, Medya Kılavuzu ve DiGi Youth Simülasyon Oyunu ise proje ekibinden Nejla Gündoğar ve Pelin Atakan tarafından sunuldu. Etkinlikte, Proje Yürütücüsü Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Effi Staiou ise bu ay içinde tamamlanan proje hakkında bilgi verirken Dijital Gençlik Çalışmaları Kılavuzu, Medya Kılavuzu ve DiGi Youth Simülasyon Oyunu’nun Türkçe dahil 5 dilde hazırlanan Ortak Çalışma Alanı digi-youth.com sitesinden ücretsiz erişime açık olduğunu ifade etti. Staiou, bu araçların proje ortağı Slovakya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’den gençlik çalışanları tarafından, gençlik çalışanlarının dijital dünyaya tam anlamı ile uyum sağlayabilmesi ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmelerine katkı sunmak için tasarlandığını kaydetti. Etkinlik, Pi Gençlik Derneğinden Begüm İntepeler, Toplum Gönüllüleri Vakfından Ali Sinan Avşar ve Gönüllü Hizmetler Derneğinden Kevser Çimenli’nin gençlik çalışmaları deneyimleri ve dijitalleşme üzerine yaptıkları sohbet ile sonlandı.

Proje hakkında

Dijital olanakların gelişmesi ile gençlik çalışmaları alanında fırsatlar sürekli artarken, gençlik çalışanlarının kendilerini geliştirmesi ihtiyacı da gittikçe belirgin hale geliyor. Gençlik çalışanlarının, dijital dünyaya uyum sağlamak ve yenilikçi çalışmalar üretebilmek için hem yeni dijital becerilere hâkim olmaları hem de yeni yaklaşımları takip etmeleri gerekiyor. Yaşar Üniversitesinin Slovakya, Bulgaristan ve Yunanistan’dan sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yürüttüğü, Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İş Birliği Gençlik Alanında Startejik Ortaklıklar çerçevesinde desteklenen DiGi Youth, gençlik çalışanlarını dijital dünyada başarılı ve yenilikçi çalışmalar gerçekleştirmeleri yolunda güçlendirmeyi hedefliyor.

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