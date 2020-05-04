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Gençlerle Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri

EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (EGİAD) HAYAT OKULU’NUN İKİNCİ HAFTASINDA “ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ” KONUSU ELE ALINDI.

Gençlerle Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri

EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (EGİAD) HAYAT OKULU’NUN İKİNCİ HAFTASINDA “ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ” KONUSU ELE ALINDI.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:45
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Gençlerle Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Hayat Okulu’nun ikinci haftasında “Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri” konusu ele alındı. Genel Sekreter Prof. Dr. A. Fatih Dalkılıç’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumun konuşmacısı Prof. Dr. Abbas Türnüklü oldu.

İzmir’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin meslek yüksekokullarında öğrenim gören 100’ün üstünde öğrencinin katıldığı Hayat Okulu, bu yıl ilk kez online olarak gerçekleştiriliyor. Konuların seçiminde günün gerektirdiği becerileri dikkate aldıklarını vurgulayan Dalkılıç, geleceğin çalışanlarının anlaşmazlıklarını yönetebilen, uzlaşmacı, sorun çözücü, diyalog kurabilen, barış yapıcı bireyler olarak yetişmesi bakımından bu konunun seçildiğini vurguladı. “Müzakere” ve “Çatışma Yönetimi” alanındaki çalışmaları ile tanınan Türnüklü, 2,5 saat süren eğitimde temel hedeflerinin dış grup üyeleri ile rekabet eden ama iç grup üyeleri ile iş birliği yapan, uzlaşan, sorunlarını diyalogla müzakere ile çözebilen bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, “Kişiler arası anlaşmazlıklar, öğrencilerin okul yaşamında hem kendileri hem de diğerleri ile olan deneyimlerini ve etkileşimlerini yönlendirmektedir. Anlaşmazlıklar, aynı zamanda öğrencilerde kendine odaklanma hali oluşturmakta, öncesine kıyasla taraflar kendileri ile meşgul olmakta, daha fazla savunmacı, şüpheci, kapalı olmakta ve sonuç olarak da mutsuz olmaktadırlar. Bu bağlamda anlaşmazlık yönetimi mutlu olmanın yolunu göstermektedir” dedi.

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