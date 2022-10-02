Gençlerden görgü kurallarına büyük ilgi

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral, Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verdiği konferansta öğrencilere görgü kurallarının önemini anlattı. Öğrencilerin yoğun katılımından mutluluk duyduğunu belirten Dr. Uğur Oral, “Özellikle gençlerin görgü kurallarına gösterdikleri bu ilgi, yarınlarda daha saygılı ve nazik bir toplumun inşası açısından umut verici” dedi.

Yaşar Üniversitesinde 2008 yılından bu yana “Görgü ve Protokol Kuralları” dersi veren Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral, Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Dr. Uğur Oral’ın “Görgü Kuralları” başlıklı konferansına 450 öğrenci ve öğretmen katıldı. Konferansta öğrencilere görgü kurallarının neden önemli olduğunu anlatan ve çeşitli sosyal ortamlarda dikkat etmeleri gereken sosyal davranış kuralları hakkında bilgi veren Dr. Oral, “Görgü kuralları bumeranga benzer. Siz çevrenizdekilere nazik ve saygılı yaklaşırsanız onlar da size aynı şekilde davranır. Zaman zaman belki, çevrenizde istisnai durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu, sizin görgü kurallarının önemine duyduğunuz inancı sarsmasın. Siz, her zaman ve her ortamda saygılı, kibar bir birey olarak hareket etmeye, çevrenizdekilere örnek olmaya devam edin” diye konuştu.

"Önemli olan bu kuralları içselleştirmek"

Dr. Oral şunları söyledi: “Hepimizin toplumsal yaşamda iletişim halinde olduğumuz kişilere karşı sorumluluklarımız var. Yaşadığınız toplumda mutlu ve başarılı olmak, sevilmek, değer ve saygı görmek istiyorsanız mutlaka görgü kurallarına hassasiyet göstermelisiniz. Görgü kurallarını sadece bilmek yeterli değildir. Bu kuralları içselleştirmeniz ve sadece belirli ortamlarda değil her zaman ve her alanda yaşamınızın bir parçası haline getirmeniz çok önemlidir.” Öğrencilerin büyük ilgi gösterdikleri konferansı için Dr. Uğur Oral’a teşekkür eden gören lise müdürü Aslı Akı ise “Günümüzde gençlerimizin en büyük ihtiyacı yazılı olmayan ama onları sosyal çevrelerinde öne çıkaracak olan görgü kurallarını bilmeleridir. Aldıkları görgü kuralları eğitimi de öğrencilerimizin fark oluşturmalarını sağlayacaktır” sözlerine yer verdi.