Gençler, Ege Üniversiteli olmak için ter döküyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı seçmeleri devam ediyor. Ege Üniversitesi Spor Kompleksine bir ziyaret gerçekleştiren Rektör Budak, sınavı yerinde izleyerek öğrencilere moral verdi.

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan ve son 3 yıl içinde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ve öz kaynakları ile spor tesisleri yenilenen Ege Üniversitesinde, özel yetenek sınavları ile öğrenci alan Spor Bilimleri Fakültesine yerleşmek isteyen adaylar ter döküyor. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi için özel yetenek sınavına giren adaylar ile bir araya gelen ve heyecanlarına ortak olan Rektör Prof. Dr. Budak, öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Daha sonra sınav alanında incelemelerde bulunan ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gençer’den sınav ve korona virüs tedbirleri ile ilgili bilgi alan Rektör Budak, "Ülkemizin ve bölgemizin en köklü üniversitelerinden birisi olan Ege Üniversitesi; fiziki olanakları, teknolojik donanımı, sosyal-spor ve kültürel tesisleri ile artık, dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alıyor. Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin değişik illerinden gelen gençlerimiz üniversitemizde eğitim almak için sınavı giriyorlar. Biz de bugün Spor Bilimleri Fakültemizde devam eden özel yetenek sınavlarında ter döken gençlerin heyecanlarına ortak olduk. Hafta sonuna kadar sürecek özel yetenek sınavlarında erkek, kadın, engelli adaylar ve milli sporcular olmak üzere 2 bin 185 aday Egeli olmak için ter dökecek. Bu yıl Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında önlemlerimizi en üst düzeyde tutuyoruz. Parkurlarımıza randevulu olarak öğrenci alımı yapılıyor. Kitlesel bir yoğunluk olmaması için öğrencilerin her birine ayrı aday göğüs numaraları veriliyor. Her aday farklı saatlerde sınava giriyor. Adaylara tesise girerken ateş ölçümü yapılıyor. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde hazırlanan parkurlarda kullanılan malzemeler her adayın kullanımı öncesi dezenfekte ediliyor. Maske ve hijyene ayrıca özel ehemmiyet gösteriliyor. Hocalarımız da sınav süresince maske, siperlik ve el dezenfektanları kullanıyor. Gerekli pandemi kurallarına harfiyen uyularak yapılan sınavlarda gençlerimize başarılar diliyorum. Seçmeler sonucunda üniversitemize kayıt yaptırmayı hak eden gençlerimizi şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

EÜ Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavları 30 Ağustos tarihine kadar devam edecek.