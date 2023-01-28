Genç sürdürülebilirlik elçileri buluşması

İzmir Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde hazırlanan İzmir Sürdürülebilirlik Elçileri Eğitim Programı’nın üçüncü etabında, genç girişimcilerle yatırımcıları buluşturan "Demo Day" etkinliği yapıldı. Yerel sorunlara küresel ölçekte çözüm üreten projelerin sunulduğu etkinliğin açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, “Ortaya çıkan projelerin daha iyi bir dünyanın kurulmasına fırsat vereceğine inanıyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde kentin geleceği için proje üretecek gençlere alan açmak hedefiyle hazırlanan İzmir Sürdürülebilirlik Elçileri Eğitim Programı’nın üçüncü etabı olan Demo Day etkinliği, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesinde düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) İzmir AB Bilgi Merkezi, İzmir Planlama Ajansı, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı ve SÜGEP Akademi işbirliğiyle düzenlenen Sürdürülebilirlik Elçileri Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayan gençlerin projelerini sunduğu etkinlikte, ilk üç ekip belli oldu. Birinciliği Nem-İZ, ikinciliği Telve-İZ, üçüncülüğü ise Sürdürülebilir-İZ adlı takım aldı. Etkinlikte programa katılan tüm ekiplere sertifikaları da verildi.

“Hep beraber ve şimdi harekete geçme zamanı”

Programın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, demokrasinin insanlığın en büyük inovasyonlarından biri olduğunu belirterek “AB, ülkeler arasındaki farklılıkları bir tarafa koymayı başardı ve buradan bir ortak gelecek kurma iradesi ortaya koydu. Ortak gelecek inşa etme meselesi hepimizin önceliği olmak zorunda. Çünkü içinde yer aldığımız bu büyük evren büyük bir tehditle karşı karşıya. Bu büyük tehdit, aramızdaki farklılıkları bir tarafa koyup o ortak gelecek tahayyülünü daha kuvvetli bir biçimde ortaya çıkarmaktan geçiyor. Artık bu gezegenin üzerinde yaşayan hiçbir bireyin sağlıklı olmasına imkan yok. Hep beraber ve şimdi harekete geçme zamanı. Ortaya konulacak bütün projeler, bütün çalışmalar bu ortak aklın bir parçası, bu ortak çarkın dişlisi olmayı başarmak zorunda” diye konuştu.

“Sürdürülebilirlik geçmiş ve gelecek arasındaki adalettir”

Bu programla bir modelin ortaya çıkmaya başladığını vurgulayan Başkan Soyer, “Hepinizi tebrik ediyorum. Sürdürülebilirlik geçmiş ve gelecek arasındaki adalettir. Geçmişle gelecek arasındaki adalet ne kadar sağlam temeller üzerine oturursa o kadar mutluluk ve huzur verici oluyor. Yapılan çalışmalar, ortaya çıkan projeler inanıyorum ki daha iyi bir dünyanın kurulmasına fırsat verecektir. Yolunuz açık olsun. Diliyorum ki başka bir dünyanın kurulmasında sizlerin izi olsun” ifadelerini kullandı.

“Çok önemli bir iz olacak”

İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı (SKGA) Genel Koordinatörü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ruhisu Can Al da “Tunç Başkanımız İzmir’in dirençli, yeşil ve sürdürülebilir bir kent olması adına büyük bir liderlik sergiliyor. Kentimizin iş dünyası da bu dönüşüme kayıtsız kalmıyor. Genç Sürdürülebilirlik Elçileri Programı başka bir Türkiye yolunda bıraktığımız çok önemli bir iz olacak” dedi.

Birbirinden değerli projeler

ESİAD Başkanı Sibel Zorlu ise gençlerin ortaya çıkardığı projeleri birbirinden değerli bulduğunu ifade etti. İzmir’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da programın genç fikirlerin ortaya çıkması adına oldukça yararlı olduğunu aktardı.

Yatırımcı ekosistemiyle buluştu

Sürdürülebilirlik Elçileri Eğitim Programı’nın üçüncü etabında genç elçiler, bir ay staj olanağı da bulacak. Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde, özel sektörde ve ilçe belediyelerinde sürdürülebilirlik çalışmaları yürütülecek. Genç Sürdürülebilirlik Elçileri Programı’nın önceki iki programından 120 genç elçi mezun oldu. Bu gençler, hem sürdürülebilirlik alanında kariyer planlaması yapma olanağı buldu hem de bu alanda istihdam olanağı yakaladı. Elçilerin ortaya çıkardığı yenilikçi, döngüsel, sürdürülebilir projeler, İzmir’de yatırımcı ekosistemiyle de buluşarak uygulanma aşamasına geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğindeki buluşmaya Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve delegasyon heyeti, ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, SKGA Genel Koordinatörü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ruhisu Can Al, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.