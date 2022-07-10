banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yemenli Abdullah’ın Beytullah hasreti bitti
Yemenli Abdullah’ın Beytullah hasreti bitti
Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın
Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın
700 yıllık ’Kanlı Pelit’ efsanelerle yaşıyor
700 yıllık ’Kanlı Pelit’ efsanelerle yaşıyor
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa’dan istifa kararı
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa’dan istifa kararı

Genç sporcular, Urla’yı gururlandırdı

Kocaeli’nde 22-27 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan ve 81 ilden katılan sporcuların 6 branşta yarıştığı ’Türkiye Kickboks Şampiyonası’nda İzmirli öğrenciler, 1 altın ve 2 bronz madalyayla birlikte Urla’ya Türkiye şampiyonluğu getirdi.

İZMİR 10.07.2022, 14:37
Genç sporcular, Urla’yı gururlandırdı

Kocaeli’nde 22-27 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan ve 81 ilden katılan sporcuların 6 branşta yarıştığı ’Türkiye Kickboks Şampiyonası’nda İzmirli öğrenciler, 1 altın ve 2 bronz madalyayla birlikte Urla’ya Türkiye şampiyonluğu getirdi.

Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Mahmut Soysüllü, değişik illerden toplam 8 sporcunun katıldığı, ’81 kg Genç Erkekler Full Contact’ dalında yaptığı 3 maçın tamamını teknik knockout ile kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Urla Anadolu Lisesi’nden Server Kayra Öztürk, toplam 29 sporcunun yer aldığı ’+65 kg Yıldız Bayanlar Kick Light’ branşında 4 maçtan 3’ünü kazanarak Türkiye üçüncülüğü elde etti.

İskele Ortaokulu’ndan Alya Arpaş, toplam 35 sporcunun bulunduğu ’37 kg Minik Bayanlar Point Fighting’ dalında 5 maçın 4’ünü kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Hedefleri, öncelikle milli takıma girerek Avrupa ve sonrasında dünya şampiyonluğu olan öğrenciler, azimle çalışmalarına devam ediyor.

Yorumlar (0)
21°
hafif yağmur