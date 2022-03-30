Genç müzisyene 5 ödül birden

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Yağmur Sena Mete, 17. Nardis Genç Caz Vokal Yarışmasında birincilik ödülünün yanı sıra İstanbul Caz Festivali ve Nardis Jazz Club’da sahne alma, The Badau Sahne Ödülleri, Bova Sahne Ödülü ve NTV Radyo Röportaj Ödülü’nün sahibi oldu.

Türkiye’nin yeni genç caz şarkıcılarını desteklemek için 17 yıldır kesintisiz sürdürülen Nardis Genç Caz Vokal Yarışmasına, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Yağmur Sena Mete başarısıyla damga vurdu. 10 finalist yarışmacı, ikişer şarkıyı jüri önünde canlı olarak seslendirdi. Performansların ardından akademisyenler, müzisyenler ve sektör profesyonellerinden oluşan jüri değerlendirmesiyle kazananlar belli oldu. Yağmur Sena Mete, başarılı performansıyla yarışmada beş ödül kazandı. Genç müzisyen, birincilik ödülünün yanı sıra İstanbul Caz Festivali ve Nardis Jazz Club’da sahne alma, The Badau Sahne Ödülleri, Bova Sahne Ödülü ve NTV Radyo Röportaj Ödülü’nün sahibi oldu.

Yarışmada 5 ödül birden kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yağmur Sena Mete, “Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümünde hem lisans hem de yüksek lisans eğitimim boyunca uluslararası başarılara imza atmış isimlerden eğitim alma fırsatım oldu. Ayrıca, okulda düzenlenen uluslararası müzik günlerine, birçok ustalık sınıfına katıldım ve konserlerde solist olarak yer aldım. Kariyerime hem profesyonel anlamda hem de akademik anlamda devam ediyorum. Gelecekte de önce yurtdışında eğitimime devam etmeyi, ardından da Türkiye’ye dönerek müzik kariyerimi ve akademik çalışmalarımı sürdürmeyi planlıyorum” dedi.