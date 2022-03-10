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Genç mühendislerin örnek başarısı: Üç arkadaş İtalya yolcusu

İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) 3 öğrencisi, mühendislik alanında dünyanın en iyi 20 üniversitesinden biri olarak gösterilen Milano Politeknik Üniversitesine kabul edilerek büyük başarıya ulaştı. Yaptıkları araştırmalar, hazırladıkları projeler ve yüksek not ortalamasıyla dikkat çeken Emre Çağlar Çelik, Gökhan Öncül ve Kerem Daylan, İtalyan hükümetinin verdiği tam bursla yüksek lisans yapma fırsatı yakaladı.

İZMİR 10.03.2022, 12:25
Genç mühendislerin örnek başarısı: Üç arkadaş İtalya yolcusu

İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) 3 öğrencisi, mühendislik alanında dünyanın en iyi 20 üniversitesinden biri olarak gösterilen Milano Politeknik Üniversitesine kabul edilerek büyük başarıya ulaştı. Yaptıkları araştırmalar, hazırladıkları projeler ve yüksek not ortalamasıyla dikkat çeken Emre Çağlar Çelik, Gökhan Öncül ve Kerem Daylan, İtalyan hükümetinin verdiği tam bursla yüksek lisans yapma fırsatı yakaladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Emre Çağlar Çelik (22) ve Kerem Daylan (22) ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Gökhan Öncül (22), eylül ayında İtalya’nın yolunu tutacak. Çelik, Öncül ve Daylan, 2 yıl kalacakları İtalya’da, birçok proje ve araştırmaya katılacak. Başarılarıyla örnek olan gençler, daha önce de birçok ulusal ve uluslararası projeye katılmış, ‘Aiesec’ projesi kapsamında Romanya’ya gitmişti. Çelik, Öncül ve Daylan, İEÜ’de ise tam burslu olarak eğitimini sürdürüyor.

Ev arkadaşlığından İtalya’ya

Milano Politeknik Üniversitesine kabul edildikleri için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Emre Çağlar Çelik, “Diğer arkadaşlarımla hazırlık okurken tanıştık. Kısa sürede iletişimimizi güçlendirerek dost olduk, ardından da birlikte ev tuttuk. Yurt dışında eğitim almayı, kendimize yeni imkanlar sağlamayı çok istiyorduk. Bunun için çok çalıştık, emek verdik. Aynı evden İtalya’ya burs kazanan 3 öğrenci çıktı. Bu durum da ilginç ve güzel oldu. Hedefim, akademik kariyer yapmak” dedi.

Öğrencilerden Kerem Daylan ise, “İtalya’da yüksek lisans yapmak, hepimiz için büyük fırsat oldu. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Çağlar ile aynı bölümde okuduğumuz için her zaman birbirimize destek olduk. Yüksek lisansın ardından özel sektöre açılarak çalışmalarımı devam ettirmek istiyorum. İtalya’da elde ettiğimiz burs, bu hedefe bizi yaklaştıracak, geleceğe daha emin bakmamızı sağlayacak. Özellikle ‘yapı’ alanında çalışmalar yaparak kendimizi geliştireceğiz” diye konuştu.

İEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Gökhan Öncül de, “Milano Politeknik Üniversitesine kabul edilmeyi bekliyorduk. İçimizden bir his, hep birlikte İtalya’da olacağımızı söylüyordu. Hedefimize ulaştık. Ben de mezun olduktan sonra ilk etapta özel sektörü istiyorum. Hatta tek başıma projeler geliştirerek fark oluşturmak istiyorum. İtalya’da da arkadaşlarımla birlikte olacağım için mutluyum” ifadelerini kulandı.

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