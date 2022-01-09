Genç girişimciler OYGEM’de buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in, kenti inovasyon ve girişimcilik merkezine dönüştürme hedefi doğrultusunda kurulan Oyun Geliştirme Merkezi (OYGEM), Türkiye’nin her yerinden oyun geliştiricilerini buluşturuyor.

İzmir, oyun sektörünün gelişmesinde lokomotif rol oynamaya hazırlanıyor. Kenti oyun başkenti yapmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin her yerinden gelen girişimcilere ücretsiz oyun tasarlama, program kodlama, yazılım geliştirme, 2D ve 3D modelleme ve online eğitimi veriyor. Fuar İzmir’deki merkez ile oyun geliştiriciler hayallerindeki oyunu oluşturma imkanı buluyor.

Macar: “Gençlerin yanında oluyoruz”

İZFAŞ İş Geliştirme ve Strateji Koordinatörü Burak Orkun Macar, “2,5 yıl önce İzmir Enternasyonal Fuarı’nda e-spor festivali yapmıştık. Fark ettik ki gençlerin oyun dünyasına ilgisi oldukça yüksek. Bu ilgiyi de daha inovatif kullanmak için bu merkezi açmak istedik. İzmir’i inovasyon şehri haline getirme vizyonuyla gençleri oyun sektörüne kazandırmak istiyoruz. Gençlerin burada rahatça çalışmasını sağlıyoruz. Ayrıca mentörlük ve koçlukta da destek sağlıyoruz. Daha değerli, kıymetli, inovatif işler çıkarması için yanlarında oluyoruz” diye konuştu.

Demirsar: “İzmir’i önemli bir noktaya getirecek”

Digi Game Startup Studio Kurucu ortağı Doruk Demirsar, “Öncelikli olarak e-sporları İzmir’e taşıdık. İzmir’de ciddi bir potansiyel olduğunu gördük. Çeşitli yarışmalar yaptık, ülkenin dört bir yanından çok güzel başvurular aldık. Bunu nasıl daha fazla büyütürüz diye düşünürken Oyun Geliştirme Merkezi ortaya çıktı. Burada çalışmalar başladı. İzmir’i oyun sektöründe önemli bir noktaya getirme fikri böyle başladı. Bir oyun yapmak için öncelikle fikre ihtiyacımız var fakat bununla sınırlı kalmıyor. OYGEM’le birlikte bu geride kalan bütün alanlarda onlara destek oluyoruz. Daha profesyonel ekip olarak oyunun çıkmasını sağlıyoruz” dedi.

Güler: “Fikir alışverişi yapabiliyoruz”

Team Machiavelli Kurucu ortağı Mehmet Can Güler, “Bu sene dijital oyun yapma serüvenine katıldık. En önemli noktalarından biri birçok şirketin burada olması. Düşünebildiğimiz farklı noktalarda birbirimizle fikir alışverişi yapabiliyoruz. Bu ekosistemin içinde bulunmak hepimizi geliştiriyor. Genç nesilleri de buraya getirecek bir potansiyeli var buranın” sözlerine yer verdi.

Eğitimler 10 hafta sürüyor

Fikir sahibi bireylerin ve ekiplerin oyun geliştirmelerine imkan sağlayacak gerekli her türlü donanım, yazılım ve ekipmanın bulunduğu Oyun Geliştirme Merkezi, oyun geliştiricilere ofis rahatlığını ve network imkanını bir arada sunuyor. Oyunlarını test edebilecekleri deneyim ofisleri, yatırımcılar ile görüşebilecekleri toplantı odaları ve rahat ofis ortamı ile Oyun Geliştirme Merkezi, Türkiye’nin her yerinden oyun geliştiricileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Deneyimli oyun geliştiricilerin yanı sıra bu sektöre adım atmak isteyen hevesli gençlere OYGEM Akademi ile sektörü tanıtıyor, oyun geliştirmeye dair temel ve önemli eğitimler veriyor. 10 hafta süren online eğitimlerde OYGEM Akademi bünyesindeki eğitmenler; yazılım, modelleme, müzik ve ses efektleri, oyun tasarımı gibi birçok alanda ücretsiz eğitimler veriyor. Eğitimler için başvuru formuna kuleizmir.com’dan ulaşabiliyor.