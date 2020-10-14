Genç akademisyenden gurur veren başarı

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Araştırma Görevlisi Mert Nakıp, Polonya Bilimler Akademisi’ne kabul edildi. Genç bilim insanı, Polonya’da dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Dr. Erol Gelenbe’nin danışmanlığında doktorasını sürdürecek.

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Araştırma Görevlisi Mert Nakıp, hem lisans hem de yüksek lisans eğitimi boyunca, aralarında TÜBİTAK’tan aldığı birincilik ödülü de dahil olmak üzere birçok projeye ve başarıya imza attı. Nakıp, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş danışmanlığında yapay zeka kullanarak tasarladığı yangın algılama sistemi ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen “2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması”nda Türkiye birincisi olmuştu. Yüksek lisans eğitiminin ardından dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Dr. Erol Gelenbe ile doktora çalışmalarını sürdürmek isteyen Mert Nakıp, bu amacına da ulaşarak Polonya Bilimler Akademisi Teorik ve Uygulamalı Bilişim Enstitüsü’ne doktora öğrencisi ve araştırma görevlisi olarak kabul edildi. Nakıp, “Buraya gelmemin ve doktoramı burada yapmayı tercih etmemin sebebi Prof. Dr. Erol Gelenbe ile çalışmak istemem. Bu süreçte ben doğrudan Prof. Dr. Gelenbe ile iletişime geçtim ve onun da beni öğrencisi olarak kabul etmesi üzerine süreç başlamış oldu. Araştırma görevliliği için resmi pozisyon başvurusunda bulundum ve bu kadroya seçildim” dedi.

Yangın algılamada yapay zeka kullandı

Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca üniversite-sanayi işbirliği ile birçok projeye imza atan Mert Nakıp, bu çalışmalarını da anlattı. Nakıp, “Lisans eğitimim süresinde TÜBİTAK 2209-A ve TÜBİTAK 2209-B destekli olmak üzere iki proje gerçekleştirdim. Bu projelerden 2209-B destekli olan yapay zeka tabanlı yangın algılama projemle TÜBİTAK 2241’de Türkiye birinciliği kazandım. Ek olarak, lisansımın son yılında üniversitenin desteklediği bir bilimsel araştırma projesinde çalıştım. Yüksek lisans eğitimimde, araştırma görevlisi olarak da görev yaptım. Yüksek lisans tezim TÜBİTAK tarafından desteklendi ve TÜBİTAK 2210-C bursu almaya hak kazandım. Bunun dışında TÜBİTAK 1001 projesinde yüksek lisans bursiyeri ve tez danışmanım Doç. Dr. Volkan Rodoplu’nun Marie Currie projesinde gönüllü araştırma öğrencisi olarak görev aldım. Bu süreçte ulusal ve uluslararası dergilerde toplam 5 yayın yaptım” diye konuştu.

Mert Nakıp, doktora çalışmasını yapay zeka ile nesnelerin internetinde saldırı tanıma üzerine Prof. Dr. Erol Gelenbe’nin danışmanlığında sürdürecek.