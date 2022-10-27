’Gelecek İçin Sürdürülebilirlik Zirvesi’ne önemli konuklar

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve Basın Danışmanı Ebru Dön, İhlas Haber Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette derneğin önümüzdeki dönemde gerçekleşecek zirvesinin önemine değinildi.

İhlas Haber Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğü, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve Basın Danışmanı Ebru Dön’ü ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette EGİAD’ın projeleri ele alınırken, 16 Kasım’da gerçekleştirecek ’Gelecek İçin Sürdürülebilirlik Zirvesi’nin önemine değinildi.

Zirvenin önemli konukları olacak

16 Kasım’da gerçekleştirilecek ’Gelecek İçin Sürdürülebilirlik Zirvesi’ hakkında bilgilendirmede bulunan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, önemli konukları ağırlayacaklarına vurgu yaptı. Yelkenbiçer, "Kasım ayının 16’sında bir zirvemiz var ve bu zirvede hem yeşil dönüşüm, hem dijital dönüşüm, hem de toplumsal dönüşümü anlatan üç panelimiz olacak. Biz döneme başlarken de dijitallik ve sürdürülebilirlik temasıyla yola çıkmıştık. Geçmişten beri gelen girişimcilik çalışmalarımız var. Bunla alakalı da İzmir girişimcilik endeksi raporu hazırlığı içerisindeyiz. Onun lansmanı da yine bu zirvede olacak. Uluslararası firmalardan, Türkiye’deki en yetkili firmalardan konuklarımız var. 15 yaşında bir iklim aktivistimiz de toplum panelinde olacak. Açıkçası bütün çalışmalar bunun bir ön hazırlığı gibiydi ve bu zirvede de dönemin en üst noktası, kapanışı gibi olsun istedik. Bunun için heyecanlıyız" dedi.

Girişimciliğe dair projeler sürüyor

Geçmişte ve gelecekte girişimciliğe dair önemli zirveler gerçekleştirip çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Yelkenbiçer, "Toplumda kadının güçlendirilmesiyle alakalı geçmiş dönemde bir zirve yapmıştık. Hazine Bakanlığına akredite olan, 2011 yılından bu yana yaklaşık 30 girişime yatırım yaptık. Son dönemde de oyun girişimciliği üzerine bir fon kurduk. İzmir bu konuda başarılı örneklere sahip. Biz de bu genç oyun yazılımcı arkadaşlarımızı bünyemize alıp sayılarını çoğaltmak istiyoruz. Şu anda içeride ekiplerimiz ve 10-15 kişiye yakın bir yazılımcı grubumuz var. Oyun girişimciliği konusunda bir Berlin ziyaretimiz olacak. Çıkan raporumuzu orada paydaşlarla görüşerek, bunları ülkemize, şehrimize nasıl adapte edebiliriz, ona bakacağız. Zirveden bir hafta sonra da çıkan kararları Berlin’de değerlendirme şansı bulacağız" açıklamasında bulundu.