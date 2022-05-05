Gelecek için Hopa’dan yelken açan tekne Çeşme’de karşılandı

"Gelecek İçin Yelken Açıyoruz" sloganıyla, yaşanan iklim değişikliğine dikkat çekmek için Artvin’in Hopa ilçesinden yola çıkan ve Hatay’a kadar gitmeyi planlayan yelkenli ekip, 13 günlük yolculuğun ardından Çeşme’de mola verdi. Çiğli Belediye Başkanı ve Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçü’nün de bulunduğu yelkenli, Çeşme sahilinde karşılandı.

Yelken eğitmeni Murat Tan ve amatör denizciler Emre Diyar ile Levent Çelik, "Geleceğe Yelken açıyoruz" sloganıyla küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim değişikline dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Hopa’dan denize açıldı. Ekip, 13 günlük yolculuğun ardından Çeşme’ye geldi.

Çiğli Belediye Başkanı ve Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi olan Utku Gümrükçü’nün fikriyle “Geleceğe Yelken Açıyoruz” sloganıyla proje hayata geçerken, yelkenlideki ekibe; Çiğli Belediye Başkanı ve Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçü de eşlik etti.

Yelkenli Çeşme sahiline yanaşırken, ekip Çeşme Belediye Bandosu eşliğinde karşılandı. Karşılayamaya Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da katıldı.

"Umarım bu iklim krizine tüm dünyanın dikkatini çekmiş oluruz"

Çiğli Belediye Başkanı ve Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçü de, yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız geçen hafta Hopa’dan yola çıktılar. 13 gündür denizdeler. Bugün de yeryüzü cenneti Çeşme’deyiz. Bu seyahat 10 gün daha devam edecek ve Hatay’da bitirecekler. Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili. Marmara Denizi’ni de sayarsanız dört denizi var. Karadeniz’de başladılar, Marmara Denizi’ni geçtiler, Çanakkale’den sonra Çeşme’de buluştuk. Haftaya Marmaris’te olacaklar. Ardından Hatay’da yolculuğu bitirecekler. Bu üç haftalık çalışmayla, iklim değişikliğine dikkat çekmek için yelken ekibiyle beraber güzel bir farkındalık projesi oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Umarım bu iklim krizine tüm dünyanın dikkatini çekmiş oluruz" diye belirtti.