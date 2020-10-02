Geleceğin hekimleri İEÜ Medical Park’ta yetişecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencileri, İEÜ Medical Park Hastanesinde yeni akademik yıla “Merhaba” dedi. Pratik ve teorik derslerden oluşan staj programına başlayan 35 tıp fakültesi öğrencisi, hastane ortamında uygulamalı eğitim alabilecek.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba ve İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu’nun konuşmaları ile başlayan staj programı, İEÜ Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken’in ilk dersi ile devam etti. Açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Dünyadaki gelişmeleri takip eden ve ülkemizin aydınlık yarınlarına değer katacak hekimler yetiştirmek için bütün hocalarımızla ve hastanenin bütün imkânlarıyla sizlerin yanındayız. Bizler, sizlerin ülkeye dünyadan bakan, teknolojik gelişmeleri iyi takip eden, tıbbi etik ilkelere uygun ve çok iyi iletişim kurabilen hekimler olarak yetişmeniz hususunda elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Bugün başlayan bu yolculuğun çok iyi yerlere varacağına, ülkemize hizmet edecek çok iyi doktorlar olacağınıza inancımı belirterek hepinize eğitiminizde başarılar diliyorum” dedi.

“Ettiğiniz yemini hatırlayın”

Eğitim için hastanede ciddi bir yatırımla alt yapının hazırlandığını belirten İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu ise, öğrencilere şunları söyledi: “Hastanedeki hocalarımızla uzun süren eğitici eğitimleri ile bir araya geldik. Sıra geldi bunu alanda uygulamaya. Hep birlikte bunu hayata geçireceğiz. Etik ilkeler ve iletişim becerileri, ilk günden itibaren vurguladığımız konular. İlk gün ettiğiniz yemini sizlerden hatırlamanızı istiyorum. O gün ettiğiniz yeminin gerekliliklerini bugün klinikte yapmanız gerekiyor. Hasta mahremiyetine saygı, bilgilerin gizliliği için yemin ettiniz. Artık daha fazla sorumluluk alacaksınız. Eğitim her zaman için öncelikle bireyin sorumluluğudur. Eğiticiler, okullar, hastaneler onu desteklemek için vardır. Sizlerin bu özeni ve duyarlılığı göstereceğinden de eminim. Hepinize başarılı bir akademik yıl diliyorum.”

“Yüksek kalitede hastane”

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, öğrencilerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Şimdiye kadar oldukça farklı bir tıp eğitimi gördünüz. Bu farklı eğitim, İEÜ Medical Park Hastanesindeki çalışmalarla da devam edecek. Çünkü İEÜ Medical Park, en yüksek kalite standartlarına sahip bir hastane ve bölgemizin de en fazla yatak kapasitesine sahip olan hastanesi. Bu açından da buradaki eğitiminizin çok değerli olacağını düşünüyorum. Atatürk’ün ‘Beni Türk doktorlarına emanet edin’ sözünü hatırlatmak istiyorum. Sizlerin çalışmaları ile Atatürk’ün bu sözünün çok farklı bir derinlikte anlam kazanacağına inanıyorum” diye konuştu.

İlk ders, Op. Dr. Zafer Beken’den

Akademik yılın ilk dersini veren İEÜ Medical Park Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, “Yıllar önce yakalandığım Hepatit C hastalığından dolayı uzun süre hastanede tedaviler gördüm. Bu hastalık bana, hekim gözünden değil hasta gözünden bakma fırsatı verdi. Hasta olarak hastanede yaşadığım deneyimler sonucu iletişimin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Doktor olduğumu söylememe rağmen hasta olarak yoğun bakımda yattığım hastanede gerekli bilgilendirme bana yapılmamıştı. Sorduğum soruların cevabını hiçbir şekilde alamamıştım. Bu yüzden bir hekim hem sosyal anlamda hem de iletişim anlamında iyi olmalı. Bizim buradaki amacımız tüm yönleriyle, iyi bir hekim yetiştirmektir” sözlerine yer verdi.

“Büyük bir ailenin parçasıyız”

Eğitim yılının başlaması ile ilgili duygu ve düşünceleri paylaşan İEÜ Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Emre Asker, “Hastaneye ilk girdiğimiz andan itibaren, hastane personeli ve bütün hocalarımız bize çok sıcak bir karşılama sundular. Biz de böylesine büyük bir ailenin parçası olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Aldığımız ilk ders de oldukça öğretici ve keyifli bir dersti. Zafer hocamız yakın geçmişte yapılan araştırmalardan bahsetti bizlere. Hastane bünyesinde yeni kurulan Fonksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni de tanımış olduk” ifadelerini kullandı.

“Çok heyecanlıyım”

Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep Taşkın ise, “Birinci sınıfa tekrar başlamış gibi heyecanlıyım. Pandemiden dolayı uzun süre eğitime ara verdikten sonra hastanede eğitime başlamak çok heyecanlı. Bu beni daha da fazla motive etti. İEÜ Medical Park Hastanesindeki alanında yetkin hocalarımızla verimli bir eğitim yılı geçireceğimi düşünüyorum” dedi.